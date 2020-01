Pääkirjoitus: Trump iskee heikkoa Palestiinaa - rauhaa ei ole luvassa

Trump laskee, että palestiinalaiset ovat niin heikoilla, että heidän on pakko hyväksyä hänen tarjouksensa.

Viisas valtiomies tarjoaa oman vahvuutensa hetkellä heikommalle osapuolelle edullista rauhaa. Näin rauha voi pitää myös, kun voimasuhteet vaihtuvat. Ne ovat vaihtuneet aina läpi Lähi-idän pitkän historian. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole perehtynyt siihen.

Tiistaina Trump esiintyi Valkoisessa talossa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vierellään. Hymyt olivat herkässä. Vain aiotun rauhan toinen osapuoli palestiinalaiset olivat poissa.

Trumpin virkarikossyytettä käsitellään senaatissa ja Netanjahua uhkaavat korruptiosyytteet omassa maassaan. Silti kyse ei ollut vain julkisuustempusta. Palestiinalaiset ovat heikompia kuin koskaan, kun heidät halutaan pakottaa Israelille edulliseen rauhaan.

Trumpin lupauksiin sisältyy raha-apua ja epäselvä tarjous palestiinalaisten hallitsemien alueiden lisäämisestä. Länsiranta jäisi israelilaisten siirtokuntien pilkkomaksi. Jerusalem olisi Israelin jakamaton pääkaupunki, mutta palestiinalaiset voisivat saada oman pääkaupunkinsa jonnekin sen itäosiin. Tämän on tulkittu tarkoittavan lähiöitä, ei pyhän kaupungin historiallisia osia. Palestiinalaispakolaiset eivät saisi palata. Tulevan palestiinalaisvaltion todellinen itsenäisyys vaikuttaa epämääräiseltä.

Sopimusta on väsännyt Trumpin vävy Jared Kushner, jolla on läheinen suhde Saudi-Arabian kruununprinssiin Muhammad bin Salmaniin. Saudi-Arabialle ja sen kumppaneille Persianlahdella on tärkeää varmistaa Yhdysvaltain ja Israelinkin tuki Irania vastaan. Palestiinalaisten asia halutaan äkkiä tieltä.

Palestiinalaiset ovat tehneet vuosikymmenien aikana virheitä. He ovat tukeneet häviäviä puolia arabimaiden valtataisteluissa. Arabinationalistiset valtiojohtajat ovat kaatuneet ja jättäneet jälkeensä heikkoja valtiota sekä kaaosta. Palestiinalaisjärjestö Fatahin hallintoa Länsirinnalla pidetään pahasti korruptoituneena. Gazassa pitää valtaa jyrkkä Hamas, joka pitäisi saada pois sopimuksen tieltä.

Trump uskoo, että nyt on oikea hetki tehdä tarjous, josta palestiinalaiset eivät voi kieltäytyä. Porkkanana on myös neljän vuoden harkinta-aika, jona Israel ei jatkaisi siirtokuntien rakennushankkeita Näin sopimuksen lopullinen hyväksyminen kruunaisi sopivasti Trumpin haaveileman toisen presidenttikauden lopun.

Vaikka palestiinalaisjohto hyväksyisi sopimuksen pakon edessä, sillä ei olisi tuleville palestiinalaispolville mitään legitimiteettiä. Nykyinen vihanpito israelilaisten ja palestiinalaisten kesken on lyhyimmänkin laskutavan mukaan jatkunut yli 70 vuotta. Mikään ei takaa, että se ei jatkuisi ainakin yhtä kauan. Ei ainakaan Trumpin rauhanehdotus.