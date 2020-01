Pääkirjoitus: Lakkoilu muuttui uhkailuksi – kielenkäyttö kärjistyy ay-rintamalla

Kielenkäyttö työmarkkinoilla on kärjistynyt, kun lakkokevät on alkanut. Teollisuusliitto uhkaa kostaa niille yrityksille, jotka eivät ole lakossa ja vaikka niiden henkilökunnan enemmistö ei ole edes liiton jäseniä

Historiallisen pahaksi povattu lakkokevät on alkanut Paperiliiton ja Teollisuusliiton julistettua kolmen viikon lakot paperi- ja sellutehtaille sekä mekaaniseen metsäteollisuuteen. Neuvottelut jatkuivat tiistaina. Työnantajapuoli on asettanut paperiteollisuuteen lisäksi kolmen vuorokauden työsulun.

Samalla kielenkäyttö on koventunut. Viime vuosina ay-retoriikka on ollut maltillista, mutta nyt paineet purkautuvat senkin edestä. Pahaa verta on herättänyt, että erityisesti mekaanisessa metsäteollisuudessa monet sahat ja vaneritehtaat pyörivät Teollisuusliiton lakosta huolimatta. Näin on esimerkiksi Versowoodin Heinolan liimapalkkitehtaalla, Junnikkalan sahalla Kalajoella ja Keitele Groupin kaikissa tuotantolaitoksissa.

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen sanoo (Etelä-Suomen Sanomat 28. 1.), että ”jokainen siellä (Versowoodin tehtailla) töitä tekevä tietää loppuelämänsä tekevänsä rikkuritoimintaa. Rikkurileima jää loppuelämäksi.” Alapartasen mukaan rikkuritoiminta on ”turhaa pyristelyä” ja rikkurityövoimaa käyttäneet yritykset ”laitetaan järjestykseen”. Teollisuusliitto uhkailee avoimesti vaikeuttavansa yhtiöiden toimintaa jatkossa. Keinoja toiminnan hankaloittamiseen riittää, Alapartanen vakuuttaa (Iltalehti 28. 1.).

Liiton uhittelua voi ihmetellä, sillä esimerkiksi Versowoodin tehtaalla suurin osa työntekijöistä ei ole enää edes liiton jäseniä. Moni työntekijä pitää lakkoilua ylimitoitettuna ja on huolissaan työpaikkansa tulevaisuudesta. Kyse on myös työmarkkinaneuvotteluiden murroksesta, joka alkoi kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti sääntöjään 2016, ettei se enää tee tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Sopimukset muuttuivat liittokohtaisiksi, ja työnantajapuoli haaveilee yhä laajemmasta paikallisesta ja yrityskohtaisesta sopimisesta.

Ammattiliittojen vetovoima on vähentynyt vuosi vuodelta. IS kertoi joulukuussa, miten ennen miljoonalla jäsenellä kehuneen SAK:n liittojen palkansaajajäsenmäärä on laskenut jo alle 600 000:n. Moni työntekijä on vaihtanut liittojäsenyyden pelkkään työttömyyskassaan. Kun ammattiliittojen jäsenmäärä on vähentynyt, YTK:n eli ”Loimaan kassan” jäsenmäärä on noussut jo yli 420 000:een.

Lakkovään huipennus nähtäneen julkisella puolella, kun alan sopimukset päättyvät maaliskuu lopussa. Tehyn vaatimukset 1,8 prosenttiyksikköä muita suuremmista palkankorotuksista kymmenen vuoden ajalle tuskin menevät sellaisenaan läpi, varsinkin kun koko muu julkinen sektori tulee vaatimaan samaa.

Työmarkkinoilla toivotaankin, että työmarkkinakierroksen pahimmasta kannosta eli kilpailukykysopimuksen (kiky) jatkosta saataisiin edes jossakin päänavaussopimus, ellei teollisuuden malli kelpaa. Työmarkkinoille toivoisi järkeä vihapuheen sijaan.