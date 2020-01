Pääkirjoitus: Karu totuus hyvinvointivaltiosta – köyhät lapsiperheet eriarvoisessa asemassa terveydenhoidossa

Huippuvirkamies käy tervetullutta keskustelua hyvinvointivaltion tilasta.

Hyvinvointivaltion ajatus on kääntynyt päälaelleen.

Heikommassa asemassa putoavat kärryiltä.

Ajatuksen voisi kiistää suoralta kädeltä, jollei sen esittäjä olisi sosiaali- ja terveysministeriön ylin virkamies, kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Varhila sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa (25.1.), että nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut eriarvoistavat kansalaisia. Alemman tuloluokan perheet, erityisesti lapsiperheet, saavat huonompaa palvelua kuin keski- ja ylemmän tuloluokan perheet ja lapsiperheet.

Varhila luetteli haastattelussa ongelmia. Alemmissa tuloluokissa ihmiset eivät osaa vaatia yhtä paljon. He eivät hakeudu palveluihin yhtä paljon, ja kun he palaavat sairaalahoidosta ja saavat kuntoutusohjeita, he eivät ehkä noudata niitä ihan yhtä tarkasti.

Varhilan mukaan osittain asia selittyy koulutustasolla. Paremmin koulutetut ovat usein tarkempia terveydestään ja hyvinvoinnistaan, ja kun he huomaavat ongelmia, he vaativat hoitoa. Hyvä koulutus tuo usein mukanaan paremman tulotason. Tästä taas seuraa, että korkeakoulutetuilla on terveydenhuollossa valinnanvaraa, ja mikä tärkeintä, heillä on työterveyshoito.

Ja jos sieltäkään ei apua löydy, aina voi ostaa yksityisiä palveluita.

Ministeriön tuore kansliapäällikkö on virkistävällä ja kiitettävällä tavalla osallistunut pohdintaan hyvinvointivaltion tilasta ja tulevaisuudesta aiemminkin. Syksyllä hän heitti Ylen A-studiossa esiin terveydenhoidon priorisoinnin.

Hän ihmetteli, miksi Suomessa ei keskustella, miten toimitaan, jos raha ei riitä kaikkien hoitamiseen. Ketkä saavat hoitoa? Aihe on ymmärrettävästi tulenarka, ja kukaan poliitikko ei sitä suin surminkaan ota esille. Mutta tätäkin keskustelua pitäisi käydä, koska julkiselta vallalta eli kunnilta ja valtiolta loppuvat verorahat palvelujen pyörittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sotea on väännetty vuosia. Hallitukset ja eduskunnat vaihtuvat, mutta sote pysyy pöydällä.

Varhilan näkemys eriarvoistumisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa kertoo siitä, että sote ja terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset täytyy saada liikkeelle ja äkkiä.

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina.

Sodan runtelema valtio vaurastui ja sai verotuloja.

Niiden avulla valtio pyrki tasaamaan tuloeroja ja takaamaan kansalaisilleen peruspalvelut kuten koulutuksen ja terveydenhoidon. Poliittinen keskustelu keskittyy edelleen jakamaan verotuloja, joskus katteettomillakin lupauksilla, varsinkin vaalien alla.

Nyt kaivattaisiin suoraselkäisiä poliitikkoja kertomaan, millainen oikeasti on 2020-luvun hyvinvointivaltio, ketä varten se on ja – mikä tärkeintä – millaiseen hyvinvointivaltioon meillä on yleensä varaa.