Pääkirjoitus: Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä kaikki periaatteet lensivät tunkiolle

Presidentti Donald Trump on virkarikossyytteessä Yhdysvalloissa. Kuvassa Trump kampanjatilaisuudessa Ohiossa 9. tammikuuta.

Senaatti käsittelee Yhdysvaltain presidenttiä vastaan nostettua syytettä prosessissa, jonka lopputulosta pidetään jo ennalta selvänä.

Keskeinen osa vallan kolmijako-oppia ja oikeusfilosofiaa on ajatus tuomioistuinten riippumattomuudesta. Tuomioistuin kuulee kaikkia asianosaisia ja tarpeellisia todistajia, tarkastelee esitettyä näyttöä puolueettomasti ja tekee ratkaisunsa lain mukaan, antamatta ulkopuolisen paineen vaikuttaa lopputulokseen.

Oikeusprosessissa puolestaan on keskeistä syyttömyysolettama. Rikoksesta epäiltyä ei saa kohdella syyllisenä ennen tuomiota, ja epäselvyydet todistusaineistossa on luettava syytetyn hyväksi. Todistustaakka on aina syyttäjällä, eikä tuomioistuimen jäsenillä saa olla ennakkokäsitystä syyllisyydestä.

Mikään näistä keskeisistä periaatteista ja käytänteistä ei toteudu presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa. Yhtäältä demokraatit ovat vuorenvarmoja Trumpin syyllisyydestä, toisaalta oikeudenkäynnin lopputulosta pidetään jo ennalta kiveen hakattuna: senaatti vapauttaa Trumpin syytteistä enemmistössä olevien republikaanien äänin, oli presidenttiä vastaan esitetty näyttö kuinka raskauttavaa hyvänsä.

Trumpin puolustuksen keskeisiä väitteitä on kaksi. Ensiksi, virkarikossyyte on demokraattien massiivinen yritys vaikuttaa poliittisesti marraskuun presidentinvaaleihin. Toiseksi, presidenttiä vastaan ei ole mitään suoria todisteita. Siksi senaatin republikaanit yrittävät viedä oikeudenkäynnin läpi pikavauhtia, ilman todistajien kuulemisia istuntosalissa.

Todistusaineistoa on peräti 28 600 sivua, ja uutta näyttöä tulee esille jatkuvasti. Oikeudenmukainen prosessi edellyttäisi aineiston kunnollista läpikäyntiä ja keskeisten todistajien tuomista oikeussaliin.

Demokraatit ovat osaltaan pitäneet yllä prosessin poliittista luonnetta. Syyttäjänä toimiva edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Adam Schiff väitti viime viikolla räväkästi, että republikaanisenaattoreita olisi varoitettu äänestämästä Trumpia vastaan sillä uhalla, että heidän päänsä pistetään ”seipään nokkaan”. Kova retoriikka on myrkkyä pyrkimyksille lieventää puoluepoliittista vastakkainasettelua historiallisessa prosessissa.

Voidaan tietenkin sanoa, että virkasyyteprosessi on jo lähtökohtaisesti politiikkaa eikä juridiikkaa. Asetelma oli aivan sama presidentti Bill Clintonin virkarikosoikeudenkäynnissä vuonna 1999. Silloisessa poliittisessa teatterissa demokraatit puolustivat presidenttiään osin samoilla argumenteilla, joita republikaanit nyt käyttävät tukiessaan Trumpia.

Kaikesta huolimatta virkarikosoikeudenkäynneissä on pohjimmiltaan kyse perustuslaista ja sen tulkinnasta, vallan väärinkäytöstä ja koko demokraattisesta järjestelmästä – ja siitä, ettei kenelläkään, edes presidentillä, ole oikeutta asettua lain yläpuolelle. Siksi prosessissa pitäisi edes yrittää pitää kiinni keskeisistä, yhteiskuntaa koossa pitävistä periaatteista.