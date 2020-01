Pääkirjoitus: Viruspaniikkia pitää välttää – sikainfluenssan pelko johti turhiin ylilyönteihin

Eläinperäisen koronaviruksen leviäminen on johtanut poikkeuksellisiin toimiin Kiinassa. Pelikasinoon matkalla olleen naisen ruumiinlämpö mitattiin Makaossa keskiviikkona.

Kiina on saanut kiitosta laajasta kampanjasta uuden koronaviruksen taltuttamiseksi; aikaisemminkin olisi voitu toimia, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kiina on ryhtynyt historiallisen laajoihin toimiin Hubein maakunnassa leviävän koronaviruksen taltuttamiseksi. Kymmenet miljoonat ihmiset on suljettu karanteeniin kotipaikkakunnilleen juuri samaan aikaan kun kansakunta viettää vuoden suurinta juhlaa, kiinalaista uutta vuotta.

Suomi sai perjantaina oman huolenaiheen, kun kaksi Wuhanista tullutta kiinalaista matkailijaa hakeutui flunssaoireiden vuoksi hoitoon Ivalossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutki heiltä otetut näytteet saman tien.

Suomen varautuminen tartuntatauteihin on huippuluokkaa – tiedonkulkua, suurten potilasmäärien hoitoa ja eristystoimia harjoitellaan säännöllisesti. Tarvittaessa viranomaiset voivat ryhtyä myös maahan saapuvien matkailijoiden tarkastuksiin, mutta Maailman terveysjärjestö WHO ei toistaiseksi tätä varotointa ole suositellut.

Eläimestä ihmiseen Kiinassa siirtynyt uusi koronavirus on saanut nimen 2019-nCoV. Se voi olla vaarallinen iäkkäille ja immuunipuolustukseltaan heikentyneille potilaille, mutta se ei kuitenkaan ilmeisesti aiheuta yhtä rajuja oireita kuin Guangdongissa loppuvuodesta 2002 todettu sars-virus. Myös sars kuuluu koronaviruksiin.

Kiinan avoin tiedotuspolitiikka ja määrätietoinen toiminta 2019-nCoV:n tukahduttamiseksi ovat saaneet kiitosta muun muassa Maailman terveysjärjestöltä WHO:lta. Vastakohta sars-epidemiaan on jyrkkä: hallitus salasi aluksi sarsin leviämisen ja kielsi tiedotusvälineitä raportoimasta siitä muuten kuin julkaisemalla hallituksen rauhoittelevia tiedotteita. Lopulta sars levisi lähes 30 maahan ja surmasi yhteensä 774 ihmistä. Tartunnan saaneita oli noin 8 000. Suomessa ei löydetty yhtään varmistettua sars-tapausta.

Tällä hetkellä ongelma on se, ettei 2019-nCoV:sta vielä tiedetä tarpeeksi. Tartuntoja on todennäköisesti paljon enemmän kuin viranomaisilla on tiedossa: arviot vaihtelivat perjantaina 4 000:sta 10 000:een. Koska ensimmäinen tautitapaus löytyi Wuhanissa jo 8. joulukuuta, olisi Kiina todennäköisesti voinut ryhtyä rajoitustoimiin jo aikaisemmin kuin nyt tapahtui.

Vaikka Kiinan hallinto ja tiedotusvälineet rauhoittelevat parhaansa mukaan epidemian aiheuttamaa pelkoa, kerrotaan Wuhanin sairaaloiden täyttyneen paniikin vuoksi. Hengitystieoireiden säikyttämät asukkaat ovat hakeneet hoitoa, vaikka juuri täyteen ihmisiä pakkautunut sairaalaympäristö on viruksen leviämisen kannalta kaikkein huonoin paikka oleskella.

Kaikille nykyajan epidemioille on yhteistä suuri kohina ja yleisön keskuudessa nopeasti leviävä paniikki, jota sosiaalinen media vielä tehostaa. Tuntemattoman taudin pelko on inhimillistä, mutta lääkintäviranomaisiin kohdistuva paine nopeista vastatoimista saattaa johtaa ylilyönteihin ja jopa liian nopeasti kehitettyjen rokotteiden jakamiseen väestölle. Ikävä esimerkki tästä on niin sanottu sikainfluenssa, joka saapui Suomeen syksyllä 2009 ja vei sairaalaan lähes 1 600 suomalaista, joista 44 kuoli.

Rokotekampanjassa suomalaisille annettiin 2,76 miljoonaa annosta Pandemrix-rokotetta, jonka ei tiedetty lisäävän lasten ja nuorten riskiä sairastua nukahtelutautiin eli narkolepsiaan. Rokotteen laukaisema narkolepsia todettiin 230 suomalaisella kahden vuoden sisällä kampanjasta. Arvioiden mukaan rokotuskampanja kuitenkin ehkäisi 800 000 sikainfluenssatartuntaa ja noin 50 kuolemantapausta.

Rokotetta 2019-nCoV:ta vastaan kehitetään jo sekä Kiinassa että lännessä. Hankkeessa ei taatusti haluta toistaa Pandemrix-skandaalia.

Vielä ei tiedetä, onko 2019-nCoV vaarallisempi kuin tavalliset, jatkuvasti kiertävät influenssavirukset, jotka aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia joka vuosi myös Suomessa. Nyt onkin syytä odottaa rauhassa tutkimusten ja rokotekehityksen tuloksia ja välttää viruspaniikkia.