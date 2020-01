Pääkirjoitus: Hallituksen on korjattava taksilakia

Liikenne- ja viestintäministeriö saa tiistaina arviot taksilain uudistustarpeesta. Parannettavaa on ilman muuta paljon.

On yksi asia, josta käytännössä jokaisella suomalaisella taitaa olla mielipide. Onko taksimatkojen hinta taksiuudistuksen jälkeen kallistunut vai halventunut, ja onko taksia aikaisempaa helpompi vai vaikeampi saada? Kiistelty taksilain uudistus on lisännyt odotetusti taksien määrää, mutta samalla taksikyydin hinta on noussut erityisesti kasvukeskuksissa (IS 19.1.). Tilastokeskuksen tilastojen mukaan taksilla matkustaminen kallistui puolessatoista vuodessa keskimäärin 13 prosenttia. Uudistus tuli voimaan toissa vuoden heinäkuussa.

STT:n haastattelema Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen sanoo, että hinnat nousivat selkeämmin Etelä-Suomen kasvukeskuksissa. Muualla hinnat ovat pysyneet vakaina. Hänen mukaansa hintojen vapautuminen johti siihen, että hintoja nostetaan kovan kysynnän aikaan. Esimerkkeinä hän mainitsee isot tapahtumat ja pikkujouluajan. Tämä selittäisi, miksi isoissa keskuksissa hinnat ovat nousseet enemmän, koska siellä on enemmän tapahtumia.

Huomenna tiistaina asiasta saadaan lisää tietoa, kun liikenne- ja viestintäministeriö saa Traficomin, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Verohallinnon arviot taksilain uudistustarpeesta. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on sanonut korjaavansa lakia tarvittaessa arvioiden pohjalta. Arviot antavat toivottavasti vastauksen moneen kiistaa herättäneeseen kysymykseen.

Verottajan näkemys on, että harmaa talous taksialalla on lisääntynyt (IS 19.1.). Samasta on puhunut Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen. Hän sanoi Ylen Ykkösaamussa (3.1.), että ”kilometri taksissa voi olla minkä pituinen vain”. Verohallinto on esittämässä ministeriölle, että kaikissa kyydeissä pitäisi olla jokin mittari tai sovellus päällä. Verohallinto esittää lakia muutettavaksi myös niin, että jos ei ole esimerkiksi puoleen vuoteen rekisteröitynyt verovelvolliseksi, lupa poistettaisiin.

Myös taksien saatavuudesta on esitetty hyvin erilaisia näkemyksiä. Pikkupaikkakunnilla on usein mahdoton saada taksia. Tästä asiasta arviossa pitäisi olla Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemys. Traficom taas on havainnut, että myös Uudellamaalla, heti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, taksitarjonnassa on ollut katvealueita.

Taksiuudistus henkilöityy vahvasti Juha Sipilän (kesk) hallituksen liikenneministeri Anne Berneriin. Taksien hintojen piti laskea ja uudistukselta odotettiin paljon. Jos asiakas osaa kilpailuttaa, taksikyydin on voinut saada aiempaa halvemmalla. Kun ministeriö nyt saa arviot eteensä, sen on pohdittava muutoksia tarkkaan. Laissa on ilman muuta paljon korjattavaa, mutta kerralla tehty iso mullistus näytti, että näin tehty muutos ei toimi. Nyt tarvitaan harkintaa.