Pääkirjoitus: Sijoittaja pitäköön varansa – osakesäästötilin veroporkkana voi houkutella turhaan kaupankäyntiin

Sähläämisen riski kasvaa, kun veroporkkana viettelee sijoittajaa turhaan kaupankäyntiin osakesäästötilin osakkeilla.

Lähemmäs 50 000 suomalaista sijoitti vuoden ensimmäisen viikon aikana varoja uudenlaisille osakesäästötileille.

Vasta vuodenvaihteessa tarjolle tullut sijoitustapa näyttää siis herättäneen ainakin ensi alkuun melkoista mielenkiintoa, ja tilejä innokkaasti markkinoivat arvopaperivälittäjät uskovat suosion kasvavan vielä roimasti lisää.

Osakesäästötili on uusi keino sijoittaa pörssiosakkeisiin. Sen keskeinen houkutin on perinteisestä osakesijoittamisesta poikkeava verotus.

Tilille saa siirtää enimmillään 50 000 euroa sijoitettavaksi pörssiosakkeisiin, joiden arvo saa kuitenkin kasvaa osinkojen, kurssinousun ja myyntivoittojen avulla ilman ylärajaa.

Osakesäästötilille kertyvistä osingoista ja myyntivoitoista on maksettava veroja vasta varoja tililtä nostettaessa, mutta ei niin kauan kuin varat pysyvät tilillä.

Perinteiseen tapaan omistettujen osakkeiden osingoista ja myyntivoitoista on maksettava veroa vuosittain.

Osakesäästötilin veroporkkana kasvaa sitä suuremmaksi mitä pidemmän aikaa osinkoja ja myyntivoittoja pidetään tilillä ja sijoitetaan uusiin osakkeisiin kerryttämään tilille lisää tuottoa.

Veroporkkana suosii erityisesti niitä, jotka malttavat pitää osakesäästötilille karttuvat varat mahdollisimman monta vuotta tilillä – ja jotka malttavat olla sähläämättä verohyötyä ja tuottoja turhan vilkkaaseen kaupankäyntiin.

Tämän veroporkkanan kaupankäyntiin kannustava ominaispiirre on osakesäästötilin suuri riski.

Lyhytjänteisen osakekaupankäynnin lisääminen on tutkitusti varsin tehokas tapa pitkäaikaisen tuoton heikentämiseen. Kaupankäynti kasvattaa varmasti vain sijoittajan kustannuksia ja se myös lisää epäsuorien tuottomenetysten ja suorien tappioiden riskiä varmemmin kuin tuottoja.

Toki osinkojen kerryttäminen vuodesta toiseen kasvavaksi potiksi sujuu ilman kaupankäyntiäkin, mutta veroporkkana altistaa lujahermoisenkin nyt entistä herkemmin sijoituskauppiaiden alituisille osto- ja myyntivinkeille.

Ei olekaan suuren suuri yllätys, että osakesäästötilien aloituksessa korostuu juuri kaupankäynti – ja kaksi turhalle kaupankäynnille altista riskiryhmää.

Eniten osakesäästötilejä ovat avanneet kansalaiset, joilla on ennestään kokemusta osakesijoittamisesta. Suuri osa heidän tileille hankkimistaan osakkeista on samojen pörssiyhtiöiden osakkeita, joita he olivat viime vuoden lopussa myyneet.

Samojen osakkeiden edestakainen myyminen ja ostaminen johtuu yhdestä tilin rajoituksesta, jonka mukaan tilille ei saa siirtää ennestään omistettuja osakkeita vaan ainoastaan rahaa.

Tilien avaajat ovat halunneet pitää tutut osakkeensa, mutta osakesäästötilin ehdot ovat edellyttäneet välillä osakkeiden myymistä ja samojen osakkeiden uudestaan ostamista vasta sen jälkeen, kun varat on siirretty rahana tilille.

Moni näyttää toimineen näin siitä huolimatta, että näistä välimyynneistä mahdollisesti koituneet voitot menivät saman tien verolle.

Ainakin ensi alkuun uusi tilimuoto näyttääkin kannustaneen lähinnä turhaa kaupankäyntiä eikä uusia osakesijoituksia.

Kun kaupankäynti vilkastunee myös tilien avaamisen jälkeen, hyödyttävät osakesäästötilit varmasti vain välitysliikkeitä.

Säheltämisen riski lienee kohtalaisen suuri:

Välitysliikkeiden mukaan valtaosa osakesäästötilien avaajista on toistaiseksi ollut nuoria ja miehiä, haitallisen aktiiviselle kaupankäynnille alttiita erityisriskiryhmiä kumpikin.

Kunpa tilejä avanneet nuoret ja miehet malttaisivat kysyä edes äitinsä tai vaimonsa lupaa ennen kuin säntäävät suin päin toteuttamaan osto- ja myyntioivalluksiaan.