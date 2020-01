Pääkirjoitus: Suomalaissotilaiden nopeaan evakuointiin Irakista syytä varautua

Iranin ohjushyökkäys Erbilin tukikohtaan Irakissa kosketti myös suomalaisia.

Tukikohdassa on noin 80 suomalaista koulutustehtävissä, mutta kaikki eivät olleet paikalla iskun aikana. Suomalaisten läsnäolo liittyy monikansalliseen OIR-operaatioon. Yhdysvaltain johtama operaatio perustettiin terroristijärjestö Isisin vastaiseen taisteluun.

Vaikka Isis on polvillaan, suomalaiset ovat edelleen Irakissa. Suomalaisjoukot suojautuivat, kun iranilaisia ohjuksia alkoi sataa tukikohtaan ja tukikohdan ympäristöön. Suojautumista helpotti muun muassa se, että Iran oli varoittanut irakilaisia iskusta kahta tuntia ennen.

Suomalaisilla on pitkät perinteet rauhanturvaamisessa maailman konfliktipesäkkeissä, erityisesti Lähi-idässä. Suomalaisjoukkojen maine on hyvä, siksi heitä on mielellään käytetty YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Historiasta muistetaan suomalaisten YK-jääkäreiden uhkarohkea meno Egyptin ja Israelin joukkojen väliin Yom Kippur -sodassa syksyllä 1973. Kaikki ulkomaan komennukset eivät ole enää YK:n alaisia rauhanturvatehtäviä.

Mukaan on tullut myös yhteistyö amerikkalaisten ja Nato-joukkojen kanssa terrorismin torjunnassa. Sen jälkeen suomalaisia sotilaita on nähty Afganistanissa ja Irakissa. Tappioitakin on vuosien mittaan tullut. Se, että ohjuksia ja raketteja sataa ympäristöön ei ole suomalaisjoukoille kummallista. Siihen on totuttu.

Armeijan upseereille Irak-komennus on yksinkertainen käsitellä. Tehtävä Irakissa viedään loppuun, ja siihen kuuluu riskejä. Siksi on ymmärrettävää, että Suomen hallitus linjasi eilen, että suomalaiset pysyvät Irakissa ennen kuin Irak antaa käskyn lähteä tai OIR-operaatio puretaan. Todennäköisesti tämä on myös Puolustusvoimien johdon näkemys asiasta. Ratkaisuun ei vaikuttanut tieto, että samaan aikaan Saksa on jo siirtänyt osan sotilaistaan muualle.

Päätöstä suomalaisjoukkojen jäämisestä Irakiin tai lähdöstä ei tee armeijan johto.

Kansainvälisiä operaatioita hallinnoi ulkoministeriö eli päätös on aina poliittinen. Iranin ja Yhdysvaltain sapelien kalistelu ja amerikkalaisjoukkojen kasvava vastustus Irakissa ovat kuitenkin asioita, joita poliittisen johdon täytyy jatkossa seurata tarkkaan. Lähi-idän sotkuisessa uskontojen ja geopolitiikan vyyhdessä suomalaisjoukkojenkin asema voi muuttua nopeasti.

On hyvä, että Suomi vaati ja saikin Iranilta selvityksen ohjusiskuista. Vaikka vaatimus on diplomaattista akrobatiaa, siihen sisältyy kauhukuva siitä, että mitkä tahansa Yhdysvaltain liittoumassa mukana olevat joukot voisivat olla kohde – myös suomalaiset. Suomen poliittisen ja armeijan johdon on tämä hyvä tiedostaa: suunnitelma nopeasta evakuoinnista kannattaa pitää käsillä.