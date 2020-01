Pääkirjoitus: Palavan Australian opetus on tyly – Päätä on myöhäistä työntää pensaaseen

Edes Australian toimiva yhteiskunta ei voi estää tuhoa, vain yrittää pelastaa ihmisuhreja.

Australian maastopalot osoittavat, että selittelyt eivät auta kuumia faktoja vastaan. Päätä ei voi työntää pensaaseen, kun pensas on jo tulessa.

Kuumassa Australiassa maastopalot eivät ole harvinaisia, mutta nyt koetut ovat historiallisen laajoja. Palot ovat jatkuneet kuukausia, ja niiden odotetaan jatkuvan. Erityisen paljon kärsivät Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltiot mantereen itärannikolla. Koko maassa arvioidaan palaneen jo melkein kuusi miljoonaa hehtaaria. Australian ainutlaatuinen luonto kärsii, ja monet lajit ovat vaarassa.

Palokuvien lisäksi hätkähdyttävät kuvat rannoille liekkejä paenneet, pelastusta odottavat ihmiset. Jossain köyhemmässä ja sekasortoisemmassa maassa heidän hätänsä olisi vieläkin suurempi.

Kuolonuhreja on yhä alle 30, mikä todistaa kuinka tehokas ja toimiva yhteiskunta Australia on. Se, että paloja ei pystytä pysäyttämään todistaa, että tehokas ja toimiva yhteiskuntakaan ei auta kaikkia vaaroja vastaan.

” Toimivakaan yhteiskunta ei pysty torjumaan tällaista tuhoa.

Pari vuotta sitten Australian silloinen valtiovarainministeri, nykyinen pääministeri Scott Morrison toi parlamenttikeskusteluun palan hiiltä. Hän selitti ällistyneille kuulijoille, että se ei ole vaaraksi kenellekään.

Hiilikaivokset ovat tärkeitä Australian taloudelle, ja se on yksi asioista, jotka tekevät ilmastokeskustelusta maassa vaikeaa. Nyt Morrison selittää, että ilmastonmuutos on vain yksi palojen monista syistä. Hänen energiaministerinsä Angus Taylor on kirjoittanut, että koska Australia vastaa vain 1,3 prosentista maailman ilmastopäästöistä, se ei voi ”yksin hoitaa asiaa”. Kovin tutun kuuloista keskustelua. Ensin ilmastonmuutoksen tapahtuminen kiistetään, sitten aloitetaan keskustelu onko syy ihmisen, ja lopuksi todetaan, että ”emmehän me voi yksin mitään tehdä”.

Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia ja kriittinenkin keskustelu aiheesta tärkeää. Mutta loputtomasti kuluneita argumentteja ei voida märehtiä, jos asialle on tarkoitus tehdäkin jotain. Australian savusumujenkin keskellä aletaan tajuta, että jotain pitäisi tehdä.

Australia on poikkeuksellinen manner ja maa. Se on keskelle eteläistä pallonpuoliskoa heitetty kulutusyhteiskunta kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Ei ole ihme, että monet australialaiset haluavat pitää saavutetuista eduistaan kiinni. Sen mukaan he äänestävät.

Morrison voitti vasta viime vuonna vaalit huolimatta ilmasto- ja ympäristökeskustelusta. Aina huonoista päätöksistä ei voi syyttää vain poliitikkoja, äänestäjilläkin on vastuu.

Australian tapahtumat ovat koulukirjaesimerkki siitä kuinka käy, kun silmät suljetaan liian pitkäksi aikaa.