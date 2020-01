Pääkirjoitus: Presidentti kiinnitti huomiota tärkeään asiaan – meidän on opittava kunnioittamaan toisia keskustelussa

Viime aikoina keskustelukulttuuri on muuttunut hurjaksi ja se vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti uudenvuodenpuheessaan huomiota äärimmäisen tärkeään asiaan. Hän sanoi kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten kohtelemme Suomessa toisiamme. Niinistöstä kyse on toisen ihmisen kunnioittamisesta ja lopulta yhteiskuntarauhan ylläpitämisestä. Presidentti on kiinnittänyt huomiota, että tapamme keskustella on nopeasti muuttunut. Enää ei haeta yhteistä näkemystä vaan vahvistetaan valmiita jakolinjoja.

Kun halua aitoon keskusteluun ei enää ole, lisääntyy tahallinen väärinymmärtäminen, Niinistö sanoi. Hän haluaa, että katkaisemme yhteiskunnassa tällaisen kehityksen. Meidän on opittava ymmärtämään toisiamme paremmin.

Niinistö puhuu valtavan tärkeästä asiasta. Viime aikoina keskustelukulttuuri on muuttunut hurjaksi ja se vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Vaikka takana on varsin poikkeuksellinen politiikan syksy, se ei selitä täysin sitä tunnelmaa, jossa esimerkiksi eduskunta on keskusteluja käynyt. Töykeys ja vastapuolen ymmärtämättömyys ei koskaan ole hyvästä, eikä vie asioita eteenpäin.

Sosiaalinen media on aivan oma maailmansa. Sielläkin on viime aikoina riidelty, syytelty ja ymmärretty tahallaan väärin – malliesimerkkinä päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien suosima Twitter. Helposti käy niin, että kun ajaa itsensä sosiaalisessa mediassa tiettyyn asemaan, sieltä ei ole enää kovin helppo peruuttaa. Hämmentävän helposti sosiaalisessa mediassa käytetty raju kieli tulee osaksi arkipuhetta. Siinä ei ole järkeä, koska some kärjistää asioita. Silloin ollaan äkkiä tilanteessa, jota Niinistö kuvasi puhuessaan jakolinjoista: Täällä oikeassa olevat ”me”, tuolla väärässä olevat ”he”. Näistä lähtökohdista ei kovin helposti yhteistä ymmärrystä rakenneta.

Edellä sanottu ei tietenkään tarkoita, että meidän pitäisi olla kaikista asioista samaa mieltä. Keskustelu voi olla railakastakin, kunhan toista osapuolta kunnioitetaan. Omat perustelunsa pitää pystyä esittämään ilman, että samalla väheksyy tai talloo jalkoihinsa toista mieltä olevat. Nöyryytyksestä ei yleensä seuraa mitään hyvää, eikä se takuuvarmasti herätä halua yhteisen näkemyksen rakentamiseen tai toisen osapuolen kuuntelemiseen.

Jotenkin meidän on opittava puhumaan yhteiskunnallisista asioita toisiamme kunnioittaen. Suuria ratkaistavia asioita on paljon, ja monet niistä herättävät lähes intohimoisia mielipiteitä puoleen jos toiseen. Parhaat ratkaisut eivät varmasti löydy niin, että jokainen vain huutaa suureen ääneen omaa mielipidettään muita kuuntelematta. Kuten Niinistö sanoo – me pystymme parempaan.