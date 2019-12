Pääkirjoitus: Katri Kulmunin keskusta katoaa tai nousee – puolueen kannattaisi tarttua yhteen valttikorttiin

Keskustan kannatus matelee tuoreissa kyselytutkimuksissa. Puheenjohtaja Katri Kulmunilla on nyt näytön paikka.

Keskustan kenttäväki odottaa nyt puoluejohdolta terävyyttä.

Keskusta on tietynlainen kummajainen Suomen poliittisessa historiassa.

Vaikka maaseudun väki on siirtynyt 60-luvulta lähtien kiihtyvällä vauhdilla Etelä-Suomen kaupunkeihin, puolueen kannatus on pysynyt vakaana. Rökäletappioiden jälkeenkin keskusta on yleensä pudonnut jaloilleen ja palannut valtaan – paraatiovista.

Keskustan asema vasemmiston ja oikeiston välissä on pitänyt puoluetta pystyssä. Hallitusten kasaaminen keskustan yli on yleensä aiheuttanut sen, että puolue on paisunut oppositiossa taas hallituskuntoon.

Vaikka puolueen kannatuksesta pääosa tulee edelleen maaseudun pullantuoksuista tupailloista, moni kaupunkiin ja taajamaan muuttanut keskustan äänestäjä on tuonut aatteen mukanaan kivikyliin. Tässä mielessä auringonlaskun puolueeksi tuomitun keskustan johtajat ovat vuosien varrella onnistuneet enemmän kuin hyvin.

Legendaarinen puoluesihteeri Arvo Korsimo loi jo 1950-luvulla kenttäorganisaation, jossa paikallisosastojen puolueaktiivit tunsivat olevansa lähellä puoluejohtoa, ja puoluekokoukset muistuttivat kansanjuhlan ja maatalousmessujen yhdistelmää valtavine yleisömäärineen.

Järjestelmä mobilisoi tehokkaasti kannattajat vaaliuurnille. Keskustassa ei yleensä nukuttu vaalipäivinä.

Puolue-eliitti on vuosien varrella saanut tuta, että sen on syytä toimia kentän ohjeiden mukaan tai muuten käy huonosti. Vuoden 1982 presidentinvaaleissa kentän joukkovoima piti huolen siitä, että keskustapuolueen ehdokas presidentti Urho Kekkosen seuraajaksi oli Johannes Virolainen eikä puoluejohdon suosikki Ahti Karjalainen.

Keskustan nykyjohto on menettänyt korsimolaisen yhteyden jäsenistöönsä.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni elää omassa kuplassaan, jossa hallitusyhteistyö näyttäytyy perusteltuna. Punavihreän hallituksen tavoitteet eivät saa yhtäläisyysmerkkejä kenttäväen mielikuvien kanssa: kannatus laskee ja vuotaa muualle (HS 27.12.), lähinnä perussuomalaisiin. Kulmunilla on ensi kevät aikaa vakuuttaa keskustalaiset hallitustien järkevyydestä ja kääntää käyrät nousuun, muuten perii hukka. Todellinen testi odottaa keväällä 2021 kuntavaaleissa, jonne puolue ei voi mennä nykyisellä noin yhdentoista prosentin kannatuksella.

Tilanne on kieltämättä haasteellinen.

Puoluekenttä on jakautumassa kahteen blokkiin: punavihreään ja oikeistoon. Keskustan kohtalona voi olla katoaminen – sanan varsinaisessa merkityksessä.

Silti keskustakaan ei ole vailla mahdollisuuksia.

Alueellinen eriarvoistuminen ja ihmisten syrjäytyminen ovat isoja puheenaiheita monessa muussakin Euroopan maassa, kuten Ranskassa. Ne voisivat olla sellaisia yhteiskunnallisia ongelmia, joissa puolueen kannattaisi profiloitua terävämmin. Ja tässä juuri onkin puolueen iso ongelma.

Terävyys nimittäin tarkoittaa konkreettisia toimia eikä tyhjiä puheita, joita puheenjohtaja Kulmuni on toistaiseksi tyytynyt viljelemään.