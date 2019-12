Pääkirjoitus: 5g tulee – onko Suomi valmis uuteen teknologiseen murrokseen?

Näin tehdään 5g-teknologian tutkimusta Huawei-yhtiön koelaboratoriossa Dongguanissa, Kiinassa. Kuva on toukokuulta 2019.

Kaikki suomalaiset verkko-operaattorit rakentavat parhaillaan uutta, nopeaa 5g-mobiiliverkkoa. Liittymät ovat myynnissä, ja 5g-puhelimia saa jo kaupasta. Avoimet verkot kattavat toistakymmentä kaupunkia, ja niiden määrä kasvaa nopeasti. Kilpailu kuluttajista ja markkinaosuuksista on alkanut, ja se kiihtyy koko ajan.

5g:tä on kuvattu digitaalisen talouden hermoverkoksi ja uudeksi teknologiseksi murrokseksi, jota voi verrata jopa höyrykoneen tai rautatien tuloon. Tämä lienee osittain liioittelua. 5g on vanhan teknologian evoluutio, uusi kehitysaste, joka muuttaa yhteiskunnan toimintaa mutta ei kaada kokonaan entistä järjestystä.

Iso mullistus 5g kuitenkin on: se johtuu tiedonsiirron nopeuden ja verkkoon kytkettävien älylaitteiden määrän huimasta kasvusta. Älylaitteiden etäohjaus muuttuu lähes reaaliaikaiseksi, mikä tekee mahdolliseksi muun muassa liikenteen, työkoneiden, kokonaisten tuotantolaitosten ja logistisen ketjun valvonnan verkon kautta.

Mobiiliverkossa on jo merkittävä osa yhteiskunnalle kriittisiä toimintoja, ja 5g:n tulon myötä niiden siirtyminen verkkoon kiihtyy.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari esitti tällä viikolla (IS 20.12.) huolensa 5g-verkon toteuttamiseen liittyvistä riskeistä ja jopa Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvista uhkista.

– Yhteiskunnasta tulee aiempaa sujuvampi, mutta myös haavoittuvampi. Verkon toimijoiden luotettavuutta pitää arvioida entistä tarkemmin. Verkkoon kiinni pääsevä toimija kykenee tekemään merkittävää vahinkoa yhteiskunnalle tai hakemaan tietoa verkkovakoilun keinoin, Pelttari sanoi Ilta-Sanomille.

Keskustelussa uhkakuvista on erityisesti nostettu esiin Kiina ja siellä toimivat kaksi it-alan jättiläistä: Huawei ja ZTE. Kolmesta suomalaisesta teleoperaattorista kaksi käyttää Huawein verkkolaitteita yhdessä Nokian ja Ericssonin teknologian kanssa.

Yhdysvaltain ja usean Euroopan maan turvallisuusviranomaiset varoittavat avoimesti Huaweista, sillä sen katsotaan olevan tiiviisti kytköksissä Kiinan valtioon. Konkreettista näyttöä siitä, että Kiinan turvallisuuselimet vakoilisivat länsimaita Huawein teknologian avulla, ei kuitenkaan ole.

Taistelu Huawein asemasta 5g-verkkomarkkinassa on suurvaltojen taistelua vallasta. Se on osa geopoliittista kilpailua Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Yhdysvallat pelkää, että sen valtius digitaalisessa maailmassa on uhattuna.

Huawei julkaisi tällä viikolla tiedotteen, joka pyrkii katkaisemaan kärjen yhtiötä vastaan kohdistelulta kritiikiltä. ”Monilla yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on erittäin läheiset suhteet Washingtoniin, erityisesti puolustusalan, konetekniikan sekä energia- ja turvallisuussektorin yhtiöillä, eikä kukaan näytä olevan siitä erityisen huolestunut”, yhtiö viestittää.

Kaikki verkkolaitteiden ja niiden ohjelmistojen toimittajat ovat osa kehittyneen yhteiskunnan kriittistä infraa, ja 5g:ssä tämä rooli korostuu entisestään. Verkossa liikkuva tieto on yhä arkaluontoisempaa, ja Suomen on muiden mukana huolehdittava tämän tiedon turvallisuudesta. On ehdottoman tärkeää varmistaa, ettei kukaan pääse manipuloimaan, häiritsemään tai urkkimaan verkkoa.

Huawei vakuuttaa pystyvänsä toimimaan asiakkaidensa ehdoilla, ilman Kiinan valtion ohjausta tai kytkentöjä turvallisuusviranomaisiin. Näin voi ollakin, mutta miten pysyvä tämä asiaintila on? Tätä poliittista riskiä yhtiö ei pysty kokonaan ravistamaan päältään.

5g-verkon turvallisuudesta ei vielä käydä Suomessa riittävän avointa poliittista keskustelua. Olisi jo korkea aika aloittaa se.