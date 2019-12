Pääkirjoitus: Möläyttelevä sisäministeri haittaa jo Viron mainetta

Viron sisäministerin Mart Helmen toistuvat populistiset heitot haittaavat jo Viron mainetta. Suomen pääministerin Sanna Marinin alamittainen ”tytöttely” on ennenkuulumatonta Suomen ja Viron hallitustason suhteissa.

Viron sisäministeristä Mart Helmestä alkaa tulla – eikä positiivisessa mielessä – tuttu hahmo myös lahden tällä puolella Suomessa. Oikeistopopulista Ekre-puoluetta edustavan Helmen tuorein temppu oli tytötellä Suomen vastanimettyä pääministeriä Sanna Marinia (sd). Suomen ja Viron välisissä suhteissa Helmen, 70, Mariniin, 34, kohdistunut verbaalinen vähättely on ennen kuulumatonta.

Kyse on siitä, että Räägime asjast (Puhutaan asioista) -radiohaastattelussa Helme asetti Marin kyvyt hoitaa Suomen pääministerin tehtäviä kyseenalaisiksi:

– Muistan Vladimir Uljanov-Leninin sanoneen, että jokaisesta kyökkipiiasta voi tulla ministeri, tai miten hän sanoikaan. Nyt näemme, että myyjätytöstä on tullut pääministeri ja samalla joistakin muista katuaktivisteista ja kouluttamattomista ihmisistä tullut hallituksen jäseniä.

Tällä Helme oletettavasti viittaa siihen, että hallintotieteiden maisteri Marin on ollut joskus Tampereen Sokoksella töissä. Mielenkiintoista olisi kuulla myös, kuka Suomen hallituksessa on kouluttamaton katuaktivisti.

Solvaamisesta on syntynyt kohu lahden molemmin puolin – Virossa isompi kuin Suomessa. Syystäkin. Tilannetta ei lukuisista esitetyistä anteeksipyynnöistä huolimatta helpota sen paremmin Virossa kuin Suomessa se, että keskustapuoluetta edustava pääministeri Jüri Ratas antaa Helmen jatkaa paikallaan jatkuvista kohuista huolimatta. Viime kuussa sisäministeri kohautti väittämällä, että Virolla on turvallisuuden takaamiseksi b-suunnitelma, jos Naton 5. artiklan mukaiset turvatakuut eivät pädekään, ja Suomella on siinä rooli. Näkemys herätti huomiota ja Viron poliittinen johto on saanut selitellä sitäkin parhain päin. Asia ei ole Suomen kannaltakaan ihan yhdentekevä.

Viron presidentti Kerstin Kaljulaid kertoi presidentti Sauli Niinistölle hävenneensä Helmen puheita ja pyysi välittämään pahoittelut Marinille. Kaljulaid sanoo myös tiedustelleensa pääministeri Ratakselta, voisiko sisäministerin vaihtaa. Kaljulaidin mukaan Ratas vastasi hänelle, että asia ei ole tärkeä.

Silti on vaarana, että suomalaisten kuva Virosta alkaa Helmen kaltaisten möläyttelijöiden puheiden mukana muuttua negatiivisempaan suuntaan. Suomalaisporojen (virolainen haukkumatermi) turisti- ja laivamatkat Tallinnaan ovat kuitenkin kaupungin turismille sen verran tärkeitä, että Viron imagon heikentyminen yhden öykkärin takia ei olisi toivottavaa.

Helme on historioitsija. Hänen kannattaisi Lenin-sitaattien sijaan muistella lähihistoriaa ja Viron itsenäistymistä. Suomi auttoi Viroa kaikessa hiljaisuudessa alkuun ja vältti tekemästä siitä suurempaa numeroa. Jos Suomen pääministeri on Virossa irvailun kohde, tilanne on outo. Tällaisia hallitustason mauttomuuksia ei ole ennen nähty. Oudon episodin voittaja on pääministeri Sanna Marin.