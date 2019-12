Pääkirjoitus: Lapset pitää saada liikkeelle

Koululaisten fyysisen kunnon perusteella Suomen voi jakaa kolmeen hyvin paljon toisistaan poikkeavaan alueeseen.

Uudenmaan koululaiset ovat paremmassa fyysisessä kunnossa kuin ikäisensä muualla Suomessa. Tämä käy ilmi torstaina julkistetuista Move-mittauksen tuloksista. Ne kattavat lähes 100 000:lle viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaalle tehdyt valtakunnalliset mittaukset.

Aineiston oli saanut etukäteen haltuunsa Helsingin Sanomat (12.12.). Lehdelle tuloksia analysoivat UKK-instituutin johtaja, lääkäri Tommi Vasankari ja Jyväskylän yliopiston tutkija Arja Sääkslahti. Vasankarin mukaan Uudenmaan koululaiset ovat jopa yllättävän paljon paremmassa kestävyyskunnossa kuin esimerkiksi Kainuun, Pohjois-Karjalan tai Pohjois-Savon kouluja käyvät ikäisensä.

Koululaisten fyysisen kunnon perusteella Suomen voi jakaa kolmeen hyvin paljon toisistaan poikkeavaan alueeseen. Ensimmäiseen kuuluvat pääkaupunkiseutu ja muu Uusimaa. Toiseen maakunnalliset kasvukeskukset ja niiden lähiseudut, kuten esimerkiksi Turku ja Varsinais-Suomi. Kolmannen alueen muodostavat Itä-Suomen, Lapin ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, joissa oppilaiden kunto jää alle maan keskiarvon.

Hurjaa on, että Vasankarin mukaan Uusimaa on täysin omassa luokassaan. On tietysti hienoa, että alueen oppilaat ovat hyväkuntoisia, mutta kokonaisuuden kannalta on huolestuttavaa, jos erot repeävät kovin suuriksi. Moven tulosten perusteella näin on nyt käymässä.

Syitä maan jakautumiseen on varmasti useita ja osa niistä on aivan ilmeisiä. Uudellamaalla ja kasvukeskuksissa on paljon liikuntamahdollisuuksia ja urheiluharrastuksia on tarjolla joka lähtöön. Nuorilla on mahdollisuus kokeilla eri lajeja ja löytää itselleen mieluisa. Kun mennään syrjäseuduille, valinnanvaraa on vähemmän ja etäisyydet voivat kasvaa pitkiksi. Jos esimerkiksi lähimpään jäähalliin on kymmeniä kilometrejä suuntaansa, se ilman muuta vaikuttaa.

Toinen selittävä tekijä on vanhempien koulutustaso ja mahdollisuudet tarttua asiaan. Jos elämässä on vaikeuksia, voimat eivät riitä kaikkeen. Tutkimusten mukaan korkeammin koulutettujen vanhempien lapset liikkuvat enemmän.

Koko Suomen kannalta olisi tärkeää, että erot lasten liikunnassa, kunnossa ja sitä kautta hyvinvoinnissa eivät repeäisi suuriksi. On huolestuttavaa, jos osassa maata koululaisten hyvinvointi on selvästi muita alueita huonompaa. Varsinkin, kun huonolla kestävyyskunnolla on vaikutusta tiettyjen kansantautiemme syntyyn. Kun meillä nyt on valtakunnallinen aineisto, sen havaintoja pitää hyödyntää. Vanhempien, koulujen ja osittain koko yhteiskunnan on keksittävä, miten kaikki Suomen lapset saadaan liikkumaan riittävästi.