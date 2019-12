Pääkirjoitus: Twiitilläkin voi puolustaa Suomea

Suomessa on vastikään muisteltu talvisodan alkamisen 80-vuotispäivää, ja nyt saamme puolestaan juhlia itsenäisyytemme 102-vuotispäivää.

Sosiaalisessa mediassa moni on pohdiskellut, kuinka me nykyisin elävät selviäisimme, jos meidän kohtaloksemme tulisi lähteä puolustamaan isänmaatamme yhtä yllättäen ja yhtä karuihin olosuhteisiin kuin talvisodan kokeneelle sukupolvelle kävi 1939.

Harva tulee ehkä ajatelleeksi, että itsenäisyytemme puolustaminen on nykyaikana asia, jota pitää tehdä käytännössä päivittäin ja johon me kaikki voimme ottaa osaa jopa kotisohvaltamme tai konttorituoliltamme.

Kuvaavaa kuitenkin on, että myös Mainilan laukauksiin liittyvä valheellinen informaatio pitää yhä sekin pintaansa. Tuoreen esimerkin saimme tästä vastikään, kun Venäjän tärkeimpiin historiallisiin museoihin kuuluva valtiollinen Voitonmuseo twiittasi talvisodan alkamisen muistopäivänä ”suomalaisen tykistön tulituksesta neuvostojoukkojen asemia vastaan”.

– Kyseisessä twiitissä me emme totea, että sodan SYYNÄ oli alueiden ampuminen. Me kerromme, että se toimi AIHEENA. Kyseisellä twiitillä on toteutuneen historiallisen tapahtuman informatiivinen luonne ja se perustuu Neuvostoliiton hallituksen 26. marraskuuta 1939 antamaan protestinoottiin.