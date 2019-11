Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Asunnon hinta voi myös laskea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aihe ei ole

Asuntojen hinnat

Kasvava osa kansalaisista on huolissaan asuntonsa hintakehityksestä, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta.Kyselyn perusteella noin joka neljäs asunnon omistaja pelkää asuntonsa arvon laskevan selvästi lähitulevaisuudessa. Hintahuolet vaivaavat eritoten eläkeikäisiä omistusasujia, joista hintojen laskua pelkää useampi kuin joka kolmas.Huolestuneet saivat lisää huolen aihetta Vuokraturvan toimitusjohtajan Timo Metsolan kommentista, jossa tämä neuvoo kasvukeskusten ulkopuolella suhtautumaan asuntoihin kuin autoihin:”Niillä on käyttöarvoa ja useimmiten myös jonkinlaista jälleenmyyntiarvoa, mutta mitä pidempään käyttö jatkuu, sitä alemmas arvo painuu.”uusi eikä yllättävä. Eikä muistutus asuntohintojen laskun mahdollisuudesta ole epävarma ennuste, vaan se on monin paikoin täyttä totta.Suurin osa suomalaisista asuu paikkakunnilla, joilla asuntojen hinnat ovat joko aikaa sitten lakanneet nousemasta tai luisuneet laskuun.Hinnat ovat olleet selkeässä nousussa vain nopeimman väestökasvun paikkakunnilla, kuten pääkaupunkiseudulla ja muutamassa maakuntakeskuksessa. Muualla hinnat ovat joko polkeneet paikoillaan tai hiljalleen laskeneet.Samalla hintaerot ovat kasvaneet yhä suuremmiksi muuttotappiosta kärsivien paikkakuntien ja väkeä houkuttelevien kasvukeskusten välillä.saati hintaerot eivät kerro mitään siitä, missä tai miten itse kunkin on hyvä asua ja elää. Eivätkä juuri nyt vallitsevat hintaerot kerro mitään siitäkään, missä hinnat seuraavaksi nousevat tai laskevat.Mutta siitä tämänhetkiset hinnat kertovat sitäkin enemmän, missä päin maata tai maakuntaa asunnon ostaja saa samalla rahalla enemmän ja missä taas vähemmän asuintilaa.Ja siitä, kumpaan suuntaan on helpompi ja kumpaan vaikeampi muuttaa, matalien hintojen muuttotappioalueilta kalliimpien asuntojen kasvukeskuksiin vai toisinpäin.Mitä suuremmiksi hintaerot leviävät sitä korkeammaksi nousee kynnys muuttaa työpaikan perässä, jos muutto edellyttää asunnon vaihtamista halvasta kalliiseen tai väljästä ahtaaseen tai yhä useammin molempia.Hintojen nousut ja laskut kuuluvat markkinatalouden ja myös asuntomarkkinoiden peruspiirteisiin. Asuminen on kuitenkin liian tärkeää jätettäväksi pelkästään markkinoille.Siksi tarvitaan asuntopolitiikkaa – ja siksi tarvitaan nykyistä parempaa asuntopolitiikkaa.Asuntoja on rakennettava lisää sinne, missä on kysyntää, ja niin paljon kuin kysyntä edellyttää. Hinnat kertovat, että nyt näin ei ole laita.