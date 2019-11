Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kristiinan äiti oli oikeassa

Päätös oli vaikea.

Psykiatrinen

Yksikään

Hävitetään kokonaan se häpeä, joka tuntuu jostain syystä yhä lankeavan mielenterveyden sairauksien ylle.

Viimeinen