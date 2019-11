Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Väkivallalle ei saa antautua – Ruotsin jengisodat ovat varoittava esimerkki Suomelle

Juuri nyt

Malmössa

Iso osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa on jo pitkään pelätty Ruotsin mallin tuloa tänne.

Suomessa