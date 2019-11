Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Terveysjättien yhdistyessä kalliin laskun maksaa potilas

Mehiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksittäisen

Kunnille

Terveysala on kokenut viime vuosina monta suurta mylläystä. Tiistaina niistä nähtiin viimeisin, kun terveysjätti Mehiläinen kertoi tehneensä ostotarjouksen Pihlajalinnasta. Jos kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan, näistä kahdesta syntyy Suomen selvästi suurin terveys- ja hoivayhtiö. Mehiläinen itse arvioi, että jopa Pohjoismaiden suurin.Toinen suuri mylläys liittyy politiikkaan, sillä sote-uudistusta on yritetty tehdä vuosia. Tavoitteet ja näkökulmat ovat vaihtuneet sen mukaan, mitkä puolueet ovat olleet hallituksessa, mutta terveydenhoidon ja hoiva-alan kentälle se on totisesti tuonut liikettä.Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen on jatkumo tälle kehitykselle. Vastaavanlainen liike nähtiin viime vuonna, kun Attendo myi terveystoimintonsa Terveystalolle. Suuret yritykset haluavat kasvaa yhä suuremmiksi, jotta ne voivat toimia paremmin valtakunnallisesti ja hoitaa kuntien isoja ulkoistuksia. Nimenomaan Pihlajalinna on ollut edelläkävijä kuntien kanssa tehdyissä kokonaisulkoistuksissa. Se esimerkiksi perusti kunnan kanssa yhteisyrityksen Mänttä-Vilppulaan, ja tätä on käytetty lukuisia kertoja esimerkkinä sote-uudistuksessa.suurin omistaja on pääomasijoittaja CVC Capital Partners. Pääomasijoittaja haluaa yleensä kasvattaa yritystä ja sitten se luopuu siitä jossain vaiheessa. Hyvin todennäköistä on, että Mehiläinen listataan tulevina vuosina pörssiin.Suuret yksityiset terveysyritykset ovat pyrkineet kovaan kasvuun, sillä edellinen hallitus puhui valinnanvapaudesta ja se olisi avannut yksityisille terveysyrityksille uusia markkinoita. Myös kuntien ulkoistusten uskottiin jatkuvan ripeää tahtia. Ulkoistuksia tuli niin paljon, että jo edellinen hallitus alkoi hillitä niitä rajoituslailla. Nykyinen hallitus kiristi ehtoja entisestään. Tämä muutti selvästi yhtiöiden kasvukenttää. Hoivan puolella on vaikuttanut siltä, että kasvu oli niin rajua, ettei toiminnan laadusta muistettu pitää huolta. Siitä ovat maksaneet kovaa hintaa nyt niin asiakkaat kuin itse hoivayhtiötkin.asiakkaan – potilaan – kannalta tilanne herättää kysymyksiä. Kun terveysjätit yhdistyvät entistä suuremmiksi, kilpailu vähenee. Vähenevä kilpailu tarkoittaa yleensä sitä, että hinnat nousevat tai eivät ainakaan laske. Tämä koskee myös yksityistä työterveyspalvelua, jossa on kaupan jälkeen kaksi suurta toimijaa. Siksi kilpailuviranomaisten on oltava erityisen tarkkana.ja jatkossa maakunnille muutokset tarkoittavat, että kun ne jatkossa ostavat palvelua yksityisiltä yhtiöiltä, vastapuoli on entistä suurempi. Se vaatii ostajalta osaamista. Osa pienistä kunnista on ollut jo nyt vaikeuksissa kilpailutuksissa. Asia ei ainakaan helpotu, kun vastapuoli kasvaa.