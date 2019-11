Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Verottajan outo ohje peruttava – nimien poistaminen on askel kohti verotietojen salaamista

Verohallinnon

Verottaja

Joku

käsittelee tietoja pitkin päivää, suurituloisimmat ja eniten veroja maksaneet kansalaiset kiinnostavat lukijoita verkossa ja printissä – perinteiseen tapaan. Tällä kertaa verottajalta eri tiedotusvälineille tulevissa listoissa on poikkeus: yli 100 000 euroa vuodessa pääoma- ja ansiotuloja tienaava henkilö on voinut pyytää tietojensa poistamista. Tiedot poistettiin 231 henkilöltä.Näidenkin henkilöiden tulo- ja verotiedot ovat julkisia, mutta ne pitää erikseen käydä katsomassa verotoimistossa tai pyytää puhelimella.toiminta on outoa ja tuomittavaa.On aika erikoista, että yhteiskunnassa, jossa pyritään avoimuuteen, verottaja lähtee peukaloimaan verolistoja. Kaikkien verotiedot ovat lain perusteella julkisia. Mikään laki ei velvoita verottajaa poistamaan tietoja henkilön pyynnöstä.Massaluovutuksessa on kyse julkisten tietojen paketoinnista medialle, ei muusta. Nyt viranomainen harrastaa ”salausta” aivan oma-aloitteisesti. Lisäksi on kummallista, että verottaja ei ole ainakaan vielä kertonut perusteita, joilla nimiä listoilta poistetaan.Vielä idioottimaisemmaksi verottajan operaatio tulee, kun muistaa, että todennäköisesti veropäivän iltaan mennessä monen tietonsa poistamista pyytäneen nimi on jo tiedossa ja julkaistu.voi tietenkin tehdä poistopäätöksensä.Se ei ole kiellettyä.Mutta selvää on, että nimien poistaminen massaluovutuksesta medialle ei ole julkisuuslain hengen mukainen ratkaisu, eikä ole omiaan tukemaan ajatusta avoimesta yhteiskunnasta. Verottaja on päätellyt EU:n tietosuoja-asetuksen pakottavan siihen, että henkilö voi vaatia tietojensa poistamista.Peruste on kestämätön.Outoa on myös poliitikkojen hiljaisuus asian tiimoilta. Kai poliitikkojen pitäisi ohjata viranomaisten toimintaa, eikä katsella vierestä tumput suorina. Se, että oikeuskansleri tutkii verohallinnon toimet kantelun perusteella, on enemmän kuin tervetullut päätös.voi oikeutetusti sanoa, että miksi meuhkataan noin 200 kansalaisen verotiedoista, kun kyse on kymmenistä tuhansista nimistä.Tietojen poistamisesta ei ole pitkä matka siihen, että verotiedot salataan kokonaan. Sellaisiakin vaatimuksia on välillä nähty. Siksi verottajan tietojen piilotus -hankkeelta pitää katkaista siivet – heti kättelyssä. Ensi vuonna nimensä poistamista vaativia on jo varmasti tuhansia. Sitten voidaankin kysyä, toimiiko verotuksessa läpinäkyvyys.Täytyy muistaa, että verotiedot eivät kerro vain yksittäisten kansalaisten tuloista ja veroista. Verotietojen perusteella voidaan arvioida verotuksen rakennetta ja oikeudenmukaisuutta. Median kertomat verotiedot ovat vuosien varrella johtaneet jopa verolainsäädännön uudistuksiin.Verottajalla on tasan vuosi aikaa muuttaa ohjeistuksensa.