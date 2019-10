Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Väkivaltaiset mellakat eivät edistä Katalonian itsenäisyys­liikkeen asiaa

Katalonian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomioiden

Poliisi tutkii Katalonian aluehallinnon yhteyksiä sosiaalisen median Tsunami Democràtic -liikkeeseen.

Ainoa