Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Turkin sotatoimilla on kauaskantoisia seurauksia

Turkin

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Holissa on useita kymmeniä Suomen kansalaisia, joiden kohtalo on nyt entistäkin epäselvempi.

Mielellään