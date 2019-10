Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Viranomaiset toimivat kiitettävästi Kuopiossa

Viranomaisten saumatonta yhteistyötä on syytä arvostaa suuresti.

pysähtyi tiistaina alkuiltapäivästä, kun tietoja Kuopiossa tapahtuneesta kouluiskusta alkoi tulla. Monen mieliin palautuivat syksy 2008 ja syksy 2007, Kauhajoen ja Jokelan kouluampumiset.Varsin pian täsmentyi, että Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa oli tapahtunut puolenpäivän jälkeen hyökkäys, jossa kuoli yksi ja loukkaantui kymmenen ihmistä. Poliisi on vahvistanut epäillyn olevan vuonna 1994 syntynyt mies, joka on syntyperäinen Suomen kansalainen ja Savon ammattiopiston oppilas. Häntä epäillään murhasta sekä useista murhan yrityksistä. Rikosnimikkeiden määrä tarkentuu edelleen tutkinnan edetessä.On ilmeistä, että viranomaiset toimivat esimerkillisesti Kuopiossa. Hätäkeskus sai tiedon tiistaina kello 12.29. Tekijä otettiin kiinni kello 12.37. Aikaa ehti kulua vain kahdeksan minuuttia.sai tapahtuneesta ilmoituksen kello 12.33 erityisellä joukkosurmakoodilla. Hälytyksestä ehti kulua vain 10 minuuttia, kun he pääsivät poliisin luvalla siirtymään sisätiloihin loukkaantuneiden ihmisten luo.Kuopion yliopistollinen sairaala sai järjestettyä vapaaksi useamman leikkaussalin ja useampia tiimejä ottamaan potilaita vastaan.Kuopion pääpoliisiasemalla pidettiin tiedotustilaisuus kello 17. Siinä kerrottiin kaikki se, mikä tuossa vaiheessa oli mahdollista.saumatonta yhteistyötä on syytä arvostaa suuresti. On selvää, että reilu vuosikymmen sitten sattuneiden vakavien koulusurmien jälkeen viranomaiset ovat harjoitelleet tällaisten tilanteiden varalle ja yhteistyö toimii. Myös viranomaisten viestintää on syytä kiittää. Mitä enemmän tapahtuneesta on viranomaisten vahvistamaa tietoa, sen vähemmän jää tilaa perättömille huhuille. Silti niitä liikkui tiistain ja keskiviikon aikana sosiaalisen median eri kanavissa.Koulusurmat ovat koko suomalaista yhteiskuntaa ravisuttavia tapahtumia. Kuopion iskun motiiveista poliisi ei ole toistaiseksi tiedottanut. Erilaisten väitteiden esittämisessä pitää olla hyvin varovainen. Viranomaiset tarvitsevat työrauhaa, jotta he saavat teon selvitettyä.kaltainen avoin yhteiskunta ei voi täysin suojautua Kuopiossa tapahtuneen iskun kaltaisilta tapahtumilta. Se vaatisi, että yhteiskunnassamme olisi paljon nykyistä enemmän säätelyä eikä sen kaltainen tilanne ole tavoiteltava. Toivottomuutta ei kuitenkaan tarvitse tuntea. Nyt on nähty, että viranomaiset pystyvät toimimaan tällaisissa tilanteissa todella hyvin. Itse kukin voi olla valppaana. Jos jokin tapahtuma tuntuu erikoiselta, poliisi suhtautuu tämäntapaisiin epäilyihin suurella vakavuudella. Epäilyistään kannattaa kertoa viranomaisille, mutta paniikkiin ei ole aihetta.