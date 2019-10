Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ylivelkaantumista sopiikin suitsia

Tiistaina huoliaan kuvaili

Liiallisen velkaantumisen

Tämä taustasyy selittänee

Suomen kotitalouksien vastuulla yhteensä oleva velkamäärä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Velkaa on suhteessa tuloihin nyt runsaammin kuin milloinkaan aiemmin.Velkaisille kotitalouksille on toisin sanoen kertynyt uutta velkaa selvästi enemmän ja nopeammin kuin velkojen hoitamiseen käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet.Historiallisen voimakas velkaantuminen on jo pidemmän aikaa herättänyt viranomaisten huolta ylivelkaantumisen haitoista ja riskeistä.Velkahuoliaan ovat tuoneet esiin muun muassa Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja jopa Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.valtiovarainministeriön jo viime hallituskaudella asettaman velkaantumistyöryhmä, joka esitti huoliensa lisäksi joukon uusia keinoja velkaantumisen hillitsemiseksi ja ylivelkaantumisen riskien rajoittamiseksi.Työryhmä esimerkiksi rajoittaisi kotitalouden vastuulla olevien kaikkien velkojen määrän 4,5-kertaiseksi suhteessa vuosituloihin ja asuntolainojen enimmäispituuden 25 vuoteen.Lisäksi työryhmä rajoittaisi uusien asuntoyhtiöiden taloyhtiölainan osuuden korkeintaan 60 prosenttiin myytävien asuntojen velattomasta hinnasta ja maksuajan korkeintaan 25 vuoteen.Huolet kansalaisten velkaantumisesta ja sen riskeistä ovat perusteltuja.seuraukset voivat tehdä ylivelkaisen ja hänen läheistensä elämästä viheliäistä. Lisäksi liian monen kotitalouden ylivelkaantumisesta voi koitua taantuman oloissa vakavaa haittaa koko maan taloudelle.Silti viranomaisten velkaantumishuolissa on myös aimo annos tekopyhää sormen heristelyä.Velkahuolien uskottavuutta – ja luultavasti myös ehdotettujen rajoitustoimien tehoa – heikentää se, että velkaantuminen on pitkälti viranomaistoimien seurausta.Euroalueen keskuspankki EKP ja Suomen Pankki ovat jo vuosien ajan tehneet kaikkensa saadakseen aina vain runsaampia velkamääriä liikkeelle.Ensi kuussa EKP ja SP painavat taas lisää rahapoliittista kaasua – eivätkä suinkaan velkaantumista hillitäkseen vaan sitä varta vasten kannustaakseen., miksi VM:n 130-sivuisesta velkaraportista löytyy vain yksi ainoa ympäripyöreä virke velkaantumista voimistaneista syistä. Ja miksi työryhmän ehdottamat keinot kohdistuvat itse velkaantumiseen mutta eivät sen syihin.Ylivelkaantumista toki sopiikin suitsia, mutta uusiltakaan rajoituksilta tuskin kannattaa odottaa ihmeitä.Niin kauan kuin lainarahaa on yltäkylläisesti saatavilla ja se on käytännössä liki ilmaista, velkaantuminen jatkuu melko varmasti.