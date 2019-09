Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Lennokki-isku muuttaa uhkakuvia – tuhovoimaiset tappokoneet kaikkien ulottuvilla

on täynnä uhkakuvia. Ukrainassa soditaan, Lähi-itä on jälleen ruutitynnyri, jossa sytytyslanka palaa, kauppasota uhkaa, asevarustelu kiihtyy ja johtajien kärjekkäät puheet kertovat otteiden koventumisesta maailmanpolitiikassa. Jännityksen kiristyminen tuntuu täällä Pohjolassakin: Itämeri ei ole todellakaan mikään rauhanmeri.huonojen uutisten kuohassa jemeniläisten kapinallisten hyökkäys kahteen öljynjalostamoon Saudi-Arabiassa ei sinänsä ollut poikkeuksellinen uutinen Jemenin loppumattomalta tuntuvassa sisällissodassa.Tekotapa on.tehtiin pääosin lennokeilla eli droneilla, joita kapinalliset lähettivät saudiarabialaisiin kohteisiin useita. Iskun jälkeen amerikkalaiset ovat kuumeisesti etsineet syyllisiä Iranin suunnasta. Iran tukee Jemenin shiiakapinallisia, hutheja. Satelliittikuvista ei voida päätellä lennokkien ja mahdollisten ohjusten tulosuuntaa. Räjähteet osuivat maaliinsa hyvin, jopa niin hyvin, että amerikkalaisamiraali totesi CNN:n haastattelussa suorituksen olleen kaikin puolin ”vaikuttava esitys”.oli totaalinen. Kaksi öljynjalostamoa tulessa, ja Saudi-Arabian öljyntuotanto sekaisin. Maailman suurimman öljyntuottajan ongelmat heijastuvat nopeasti markkinoille öljyn hinnannousuna. Hintapiikkiä padotaan ottamalla öljyä varastoista, ja myös Yhdysvallat lähettää osan varastoistaan markkinoille tasaamaan markkinahäiriötä. Isku tehtiin Saudi-Arabiaan, jonka asevoimilla on käytössään viimeisintä, amerikkalaisvalmisteista teknologiaa myös ilmapuolustuksessaan.Kapinallisten lennokkilaivasto puikkelehti tämän kaiken läpi – ennakkosuunnitelmien mukaisesti.ilmestyminen Saudi-Arabian taivaalle varoittava esimerkki siitä, että aseteknologian viimeiset kehitelmät ovat kaikkien käytössä – myös kapinallisten ja terroristien. Tähän saakka täsmäiskut lennokeilla ovat olleet amerikkalaisten heiniä; moni terroristipomo on kohdannut maallisen matkansa pään lennokki-iskuissa.Jatkossa tilanne voi olla toinen.Isis-järjestön taistelijoillakin oli käytössään alkeellisia lennokkeja, mutta vasta pitkälle kehitetty drone asejärjestelmineen ja taistelukärkineen on haluttu ja – ennen kaikkea – pelottava ase.Teknologia ei ole edes kallista: Saudi-Arabiaan iskettiin lennokeilla, joiden hinta eräiden arvioiden mukaan on vain 15 000 dollaria kappale.terrorismin tutkijat ovat varoittaneet tuudittautumasta siihen uskoon, että Isis-järjestö olisi tuhottu. Se elää pienissä soluissa ympäri maailmaa.Lennokit väärissä käsissä on todella vaarallinen ase, jonka tuhovoiman pelkkä ajattelukin saa ihon kananlihalle.