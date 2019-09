Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hymyile, olet piilokamerassa – valvontateknologia yleistyy, mutta sillä on synkkä puolensa

Ihmisen

Huoleton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliittisesti epäilyttävien henkilöiden tietokantaan voi päätyä kuka tahansa ohikulkija.

Moskovassa

Valtion