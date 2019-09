Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Keskustan kurssi vie kohti kivikkoa

ja muut väylämerkit auttavat vesillä liikkujaa pitämään halutun kurssin ja kiertämään karikot. Väylämerkkien ja merikartan avulla päästään perille varmemmin ja turvallisemmin kuin ilman.Navigointia helpottavien apuvälineiden ja määränpään lisäksi tarvitaan suunnitelma, mitä reittiä määräsatamaan pyritään. Pätevä kippari suunnittelee reittinsä jo ennen vesille lähtöä ja pitää kaiken aikaa miehistönsä ajan tasalla aikeistaan.Keskustapuolueen kurssi on viime vaalikaudelta lähtien painunut uhkaavasti kohti kivikkoa, kun puolueen kannatus ei ole vain laskenut vaan se on romahtanut.Edellinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoittikin pian viime kevään eduskuntavaalien rytinätappion jälkeen väistyvänsä puolueen johdosta.Viikonlopun puoluekokous valitsi seuraajaksi Katri Kulmunin.joutuu tarttumaan ruorin lisäksi pumpun kampeen, sillä uusimpien kannatuskyselyiden tulokset eivät varoita enää vain kurssin hukkaamisesta vaan nyt myös vakavista vuodoista.Keskustan kannatus oli Ylen viime viikolla julkistamassa kyselyssä virhemarginaaleineen enää nippa nappa yli kymmenen prosenttia.Se on häpeällinen luku paitsi Sipilälle myös puolueen muille viime vuosien avainhenkilöille. Muuan varapuheenjohtaja Kulmuni mukaan luettuna.Vähäisempikin kivien kolina kertoisi, että keskustalta on kurssin lisäksi linjataulut ja koko väylä kateissa. Ja että korjausliikkeillä on kiire.Siksi siinä huolettomuudessa oli jotakin perin erikoista, jolla Kulmuni otti paikkansa keskustan kipparina.Ensimmäisessä puheenjohtajana pitämässään puheessa Kulmuni tyytyi nostalgisen tunnelmoinnin lisäksi ainoastaan ilmoittamaan päämääränsä.Se on kannatuksen nostaminen 20 prosenttiin.Siitä hän ei lausunut sanaakaan, mitä reittiä ja millä keinoin perille pyritään. Eikä siitä, mitä perillä on tarkoitus tehdä.Kulmunin puhetta ei voi miltään osin luonnehtia minkäänlaiseksi linjapuheeksi. Se ei ollut reittisuunnitelma.Miten keskustan kannatus on tarkoitus nostaa ja mitä tuplaten nykyistä suuremmalla kannatuksella olisi tarkoitus saada aikaan, sitä eivät tiedä sen paremmin keskustaväki kuin muutkaan. Eivät ainakaan Kulmunin puheen perusteella.Jos taas linjattomuus johtuu siitä, että keskustan uusi kippari on yhtä pahasti eksyksissä kuin edellinen, lienee miehistön ja matkustajien paras tarkastaa pelastusvälineiden kunto.Ehkä pelastusliivit on syytä pitää yllä ainakin niin kauan, kunnes selviää, kolisteleeko uusikin kippari kiville – vai löytääkö hän sittenkin turvallisen kurssin takaisin väylälle.