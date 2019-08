Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Veikkauksen monopoli horjuu – Pelilisenssejä muille pitäisi ainakin selvittää

Siirtymistä lisenssi-järjestelmään pitäisi ainakin selvittää.

vanha, hyvin toimiva järjestelmä vain alkaa yskimään, kun ympäröivät asiat muuttuvat. Näin on käymässä Veikkauksen pelimonopolille.Yhtiön taival on pitkä ja takavuosien maine mainio. Veikkaus tuotti varoja tieteelle, taiteelle ja urheilulle. Kaikki sujui, kun pelimarkkinat olivat vain Suomen sisällä ja monopolin hallussa.Nettipelaaminen toi kansainväliset pelinjärjestäjät myös suomalaisten ulottuville. Urheiluvedonlyöntiään ne markkinoivat mm. paremmilla kertoimilla. Pelaaminen oli helppoa. Yhä useampi asianharrastaja alkoi pitää monopolia vain haittana ja kyseenalaisti sen yhteensopivuuden EU-säädösten kanssa.Pari vuotta sitten Veikkaus, Fintoto ja Raha-automaattiyhdistys yhdistyivät, isolta osalta näiden paineiden vuoksi. Mutta se ei poistanut sitä, että yhdistelmä, jossa sama taho haalii rahaa peleillä ja yrittää ehkäistä pelihaittoja on hankala.ajankohtaistui taas, kun Veikkaus joutui vetämään pois ilmeisen epäonnistuneita mainoskampanjoita. Keno-pelaamista verrattiin niissä kahvinjuontiin ja rahapelejä terapiaan.Veikkauksen poliittisten puolustajien rivit rakoilevat ennennäkemättömällä tavalla. Puheenaiheeksi nousevat myös kauppojen ja huoltamojen auloissa asiakkaita houkuttavat peliautomaatit. Monella niiden suurkuluttajalla olisi rahoilleen tärkeämpiä käyttöjä.Veikkauksen johto on ikävässä välikädessä, kun monopolin keskeisiin perusteisiin kuuluu pelaamisen haittojen hillintä.maissa on monopolin sijasta lisenssijärjestelmä. Siinä eri pelinjärjestäjät lunastavat luvan toiminnalleen ja sitoutuvat noudattamaan kansallista lainsäädäntöä ja eettisiä ohjeita.Suomessa olisi syytä ainakin selvittää lisenssijärjestelmään siirtymistä. Silloin Veikkaus säilyisi yhtenä lisenssin haltijoista, todennäköisesti aivan omassa kokoluokassaan.Käytännössä iso osa nettipelaamisesta on jo suomalaisen viranomaisvalvonnan ulottumattomissa. Lisenssien avulla ote siitä ainakin vähän kiristyisi. Täydellinen kontrolli on mahdoton.Kokonaan ulkomaille nettipelaamisen estäminen vaatisi Kiinan sensuurikoneiston kallista järjestelmää, mikä olisi jo sananvapaudenkin kannalta ongelmallista. Kaikki esteet olisivat todennäköisesti silti helposti kierrättävissä.urheiluun liittyvä pelaaminen on yhteydessä isoon digitaaliseen vyyhtiin. Ottelut ja kilpailut voidaan katsoa puhelimella ja vetoa lyödään sillä myös reaaliaikaisesti loputtomin pelimuodoin. Tämä on yksi syy urheilun lähetysoikeuksien kallistumiseen. Paperisten vakiokuponkien aika on kaukaista pelihistoriaa.