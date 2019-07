Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sähköpotkulaudat tulivat jäädäkseen, ja ilmiö on tervetullut

Sähköpotkulaudalla

Skuutti-ilmiössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmat ja hyödyt punniten sähköpotkulaudat ovat tervetullut lisä kaupunkiliikenteeseen.

Sähköpotkulaudat