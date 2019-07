Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vaalitulos ei ratkaise Kreikan talousongelmia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudella hallituksella

Valtio on

Viikonlopun ennenaikaisten parlamenttivaalien tulos merkitsee Kreikkaan hallitusvallan vaihtumista. Maata rasittavat talousongelmat ovat kuitenkin niin mittavia, että ne ohjaavat uuttakin hallitusta eikä toisinpäin.Hallitusvastuuseen nousee vaalien selvä voittaja, keskustaoikeistolainen Uusi Demokratia. Maata vuodesta 2015 hallinnut vasemmistopuolue Syriza väistyy oppositioon.Periaatteessa Uusi Demokratia nousee suhteellisen vahvaan asemaan, sillä se sai yli puolet kaikista äänistä ja voi siksi muodostaa enemmistöhallituksen omin päin.Käytännössä seuraavankin hallituksen todellinen valta-asema on kuitenkin miltei yhtä ahdas kuin edellisen. Varsinkin talouspoliittinen liikkumavara on likimain olematon.on vastassaan täsmälleen samat talousongelmat kuin vanhalla. Ja sillä on täytettävänään aivan samat EU:n talousvaatimukset, joiden täyttämisestä Syriza osin maksoi vaalitappiollaan.Kymmenen viime vuoden velka- ja talouskriisit sekä EU:n johtamat kriisitoimet koettelivat Kreikan taloutta raskaammin kuin mitään muuta maata.Parin viime vuoden talouskasvu on katkaissut syöksykierteen, mutta täysi toipuminen kestänee vuosikausia.Maan vuotuinen kansantuote supistui kriisivuosina noin neljänneksen ja kansalaisten käytettävissä olevat tulot vielä enemmän. Työttömyysaste on yhä lähes 20 prosenttia, ja hyvin koulutettua väkeä muuttaa edelleen ulkomaille.Kreikkalaispankit ovat kriisin jäljiltä karussa kunnossa, sillä peräti 40 prosenttia niiden myöntämistä luotoista on rästissä. Asiakkailla tai pankeilla ei ole juurikaan halua tai kykyä investointeihin tai niiden rahoittamiseen, joten talous rapistuu eikä uusiudu.keskeinen osa kreikkalaista velkaongelmaa. Sillä on vastuullaan maailman valtioiden toiseksi raskain suhteellinen velkataakka, peräti 180 prosenttia suhteessa maan vuotuisen kokonaistuotannon arvoon. Velkaa on kolme kertaa enemmän kuin EU:n taloussääntöjen mukaan saisi olla.Suurin osa Kreikan valtion velasta on kriisivuosien hätäluottoja muilta eurovaltioilta, näiden rahoituslaitoksilta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta. Hätäluotot ovat jopa vuosikymmenten mittaisia, mutta nekin on maksettava, ja siksi niistä lankeaa talouteen raskas varjo kauas tulevaisuuteen.Valtion korkomenoihin hupenee vuosittain yli 3,5 prosenttia maan bkt:n arvosta, joten uusikin hallitus joutuu pitämään julkisen talouden vyötä paljon tiukemmalla kuin sen elvytyshalut ja vaalilupaukset edellyttäisivät. EU:n tehostettu talousvalvonta varmistaa, että vyö pysyy tiukalla.Kreikan hallitus vaihtuu, talouden ongelmat pysyvät.