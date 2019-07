Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: ”Isis-naisilla” on vastuu kohtalostaan – tietämättömyyteen vetoaminen ei ole uskottavaa

Terroristijärjestö

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omaisten kertomus naisten tietämättömyydestä ei ole uskottava.

Naisten