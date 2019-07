Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Onneton taksilaki pitää korjata pian, muuten ala ei tervehdy

Suomalainen

Taksialalle

Etenkin ikäihmiset pelkäävät taksin tilaamista ja pyytävät mieluummin sukulaisia viemään heitä asioille.

Taksiuudistuksen