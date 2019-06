Pääkirjoitus

Hallitusohjelma unohtaa yhden asian – se voi käydä veronmaksajille kalliiksi

talouspolitiikan ydin on 75 prosentin työllisyysasteessa. Historiallisen korkea työllisyysaste ja uudet työpaikat tuovat valtiolle verotuloja. Se tasapainottaa osaltaan julkista taloutta ja rahoittaa hallituksen kaavailemia 1,2 miljardin euron pysyviä menolisäyksiä. Tavoite on kunnianhimoinen laskusuhdanteen odottaessa nurkan takaan.Antti Rinteen (sd) viiden puolueen hallitus patistelee työmarkkinajärjestöjä yhteiseen neuvottelupöytään. Tavoitteena on luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen. Johtaako järjestöjen työ toivottuun lopputulokseen on sitten kokonaan eri asia. Työnantajien EK ja palkansaajajärjestöt ovat kaukana toisistaan. SAK ja STTK puhuvat osatyökykyisten palveluiden parantamisesta, koulutuksesta ja palkkatuen lisäämisestä. EK leikkaisi työttömyysturvaa ja muuta sosiaaliturvaa, koska se uskoo, että vain näin ihmiset saadaan töihin. Jos asetelman haluaisi tiivistää, kyse on klassisesta kepistä ja porkkanasta. EK käyttäisi keppiä, palkansaajajärjestöt porkkanaa.on, että keppi ei käy SAK:lle – ja vaikea rasti se on pääministeripuolue demareillekin. Sdp ehti torua edellistä hallitusta työttömien kyykyttämisestä aktiivimallilla, nyt samaa pitäisi tarjota hallituksesta itse: aivan niin suureen takinkääntöön Rinnekään tuskin on valmis. Järjestöjen ja hallituksen kolmikantaisesta yrityksestä luoda työpaikkoja tulee jotain suurta ja ennenkuulumatonta tai sitten se lopahtaa omaan mahdottomuuteensa.Työmarkkinaneuvotteluissa vaikeat asiat haudataan yleensä työryhmiin – eikä niistä sen jälkeen kuulla mitään. Entinen ay-jyrä Rinne tietää tämän. Siksi on suotavaa, että hän pääministerinä vahtii ettei niin pääse käymään myös tässä hankkeessa.aikoo rahoittaa panostuksiaan hyvällä työllisyydellä, veronkiristyksillä ja valtion omaisuuden myynneillä. Hallitusneuvotteluissa unohtui kuitenkin yksi merkittävä julkiseen talouteen liittyvä asia: miten verorahoja käytetään?Julkinen talous on täynnä huonoa rakentamista, huonoa valvontaa, loputonta suunnittelua ja työryhmiä, jotka maksavat, mutta eivät tuota mitään. Länsimetro ja potilastietojärjestelmien tietoliikennehankkeet ovat olleet viime vuosien tunnetuimpia rahasyöppöjä.Soten suunnitteluun huuhdottiin valtion ja kuntien veromarkkoja satoja miljoonia euroja, mutta konkretia on vielä kaukana; ehkä jopa saavuttamattomissa jossain sateenkaaren tuolla puolen.Veronmaksaja odottaa jo kauhulla tulevaisuuden jättiläismäisiä liikenneinvestointeja.ja eduskunnalla olisi nyt hyvä paikka ryhtiliikkeelle: verovarojen käyttöön täytyy saada joku roti. Holtittoman tuhlailun siivoaminen valvontaa tehostamalla voisi tuoda julkiseen talouteen liikkumavaraa helposti miljardin arvosta.Veronmaksajankaan piikki ei voi olla auki loputtomiin.