Pääkirjoitus: Suomi ei voi luottaa EU-turvatakuuhun – se on yhä vailla sisältöä

Todellista turvatakuuta artikla ei anna, vaikka se velvoittaakin avunantoon ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”.

Suomen