Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vihreillä koittaa uusi alku pitkien painajaisten jälkeen

Vihreät

Moni vihreä taisi Porissa huokaista, että puolueen liki vuoden kestänyt vuoristorata on nyt ohitse.

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiista

Toinen pohdinnan aihe on se, miten vihreät ja vasemmistoliitto aikovat uudessa hallituksessa ja eduskunnassa erottautua toisistaan.