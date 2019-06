Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Rinteen hallitus taipui tyynnyttelemään Venäjää

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinteen

Itsestäänselvyyksiä pitäisi tuskin vakuutella, ellei Venäjä epäilisi meitä.

Lause

Rinteen