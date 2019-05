Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Säätytalolla halveksitaan äänestäjää – politiikassa tehdään nyt takinkääntöjen ennätystä

Säätytalolla

Rökäletappion

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säätytalon

Sinänsä

Hallituksen

on viikkoja rakennettu hallitusohjelmaa. Valmista alkaa tulla. Jos mutkia ei tule vastaan, ensi viikolla tiedetään Antti Rinteen (sd) viiden puolueen hallituksen ohjelma ja ministerilista.Sdp saa päähallituspuolueena varmasti läpi omia tavoitteitaan. Rinne on kertonut julkisuuteen, että hallitus lisää uusia, pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla. Jostakin demaritkin ovat joutuneet luopumaan, koska vaalikeskusteluissa Rinne puhui 1–3 miljardin euron menojen lisäyksestä. Jännityksellä odotetaan muun muassa ehtiikö pienituloinen eläkeläinen saada Rinteen lupaaman ”vappusatasen” hallituskauden aikana vai ei.kärsinyt keskusta on menossa Rinteen hallitukseen, vaikka sen politiikka tulee olemaan jotain aivan muuta kuin julkisesta velasta huolissaan olleen Juha Sipilän (kesk) porvarihallituksen. Sdp:n kanssa yhteistyö voi olla keskustalle helpompaa: hallituksen ohjelma on lähempänä alkiolaista köyhän asialla -ideologiaa. Puolue käänsi lähes yhdessä yössä suuntaa oppositiosta hallitukseen – ei siihen tarvittu puoluekokousta ja tupailtoja. Liikkeet ovat niin nopeita, että tupailloissa ei pysytä perässä, eikä pelkästään tupailloissa. Takinkääntö on nykypäivän politiikkaa, ja tästä ei kyllä käy sättiminen pelkästään keskustaa. Sipilän hallituskumppani kokoomus hylkäsi maakuntamallin ja soten valinnanvapauden yhdistämisen ja alkoi puhua kuntavetoisesta vapaaehtoisesta sotesta jo vaaleissa. Tähän tarvittiin vain muutama huonosti nukuttu yö. Vihreät joutuu hallituksessa ottamaan Kemin sellutehtaan, vaikka hakkuita piti vähentää ilmastonmuutoksen ja hiilinielujen kasvattamisen takia. Vasemmistoliitto on menossa hallitukseen, joka myy valtion omaisuutta ja aikoo laittaa kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille pannan jalkaan. Jos Sipilän hallitus olisi tehnyt pantapäätöksen, huuto olisi melkoinen – vasemmistossa ja vihreissä.äänestäjä äänestää, mitä hän saa? Paavo Lipposen (sd) ykköshallitus teki hurjat noin 20 miljardin markan leikkaukset julkisiin menoihin, muun muassa lapsilisiin, 90-luvun puolivälissä. Sdp keräsi vuonna 1995 vaaleissa murskaavan 28 prosentin ääniosuuden. Äänestikö äänestäjä demareita saadakseen leikkaukset?Toisaalta. Äänestikö kansa vuonna 2015 Juha Sipilän pääministeriksi ja keskustan ykköspuolueeksi siksi, että saisi aktiivimallin, säästöohjelman, uhkaukset pakkolaeista ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksen? Halusiko keskustalainen äänestäjä, että Suomea johdetaan kuin yritystä? Sipilän puolue ajoi kevään eduskuntavaaleissa seinään: kannatus katosi ja puheenjohtaja vaihtuu syksyllä. Eli tässä tapauksessa keskustan äänestäjä ei edes itse halunnut Sipilän hallituksen ajamaa politiikkaa. Sipilän linja avautui peruskepulaiselle äänestäjällekin vasta Sipilän vetämissä hallitusneuvotteluissa, ja silloin se oli jo myöhäistä.neuvotteluprosessi tuo esiin suomalaisen politiikan kulttuurin mätäpaiseet, paiseet, jotka osaltaan vaikuttavat ihmisten innokkuuteen äänestää eduskuntavaaleissa, tai ylipäätään missään vaaleissa. Sama kaava toistuu. Kaikki vaalitenteissä, vaaliväittelyissä, vaaliohjelmissa, vaalisloganeissa, kampanjavideoilla, sosiaalisessa mediassa ja vaalipuheissa hehkutetut ylevät tavoitteet ja päämäärät heitetään vaalien jälkeen, anteeksi vain, romukoppaan. Äänestäjää viedään kuin litran mittaa, kun aletaan muodostaa hallitusta. Ideologioista kääriytyy esiin puhdas valtapolitiikka. Totta on, että jos haluaa poliittista valtaa, pitää olla hallituksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt vasta nähdään puolueiden todelliset tavoitteet ja – mikä tärkeintä – valmiudet luopua omista, äänestäjille tärkeistä asioista ministerisalkkujen takia. Siis asioista, joiden takia puoluetta on ylipäätään äänestetty. Suomessa on puhuttu huonosta lainvalmistelusta, eduskunnan ja hallituksen kykenemättömyydestä tehdä isoja yhteiskunnallisia uudistuksia.Demokratia on rikki. Hallituksen muodostaminen Suomessa rikkoo demokratian perusajatusta siitä, että vaalitulos ja puolueiden vaalitavoitteet heijastuvat jotenkin hallituksen kokoonpanossa ja ohjelmassa. Monipuoluejärjestelmässä pitää tehdä kompromisseja, mutta ennakkotietojen perusteella Säätytalolla ollaan tekemässä takinkääntöjen ennätystä.Saavutus sekin.Rinne toimii aivan oikein hankalan vaalituloksen jälkeen, tuloksen, jossa ei ollut ylivoimaista voittajaa: luvassa on ympäripyöreä hallitusohjelma, paljon tavoitteita, työryhmiä, komiteoita ja kolmikantaista valmistelua. Muutama selkeä maali ja periaatteellinen linjaus: leikataanko julkisia menoja vai lisätäänkö, ja mistä rahat revitään. Rinteen hallituksen ohjelma kasaa paineita hallituksen sisäiseen tasapainoon. Irtiottoja nähdään.kuherruskuukausi jäänee lyhyeksi.Edessä voi olla kylmä syys.