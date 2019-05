Pääkirjoitus

Jukka Jalonen näytti kuinka voitetaan – Näin kisat ovat nostaneet Suomen itseluottamusta

Sunnuntaina Suomi otti kolmannen kultansa miesten jääkiekon MM-kisoissa. Kahdesti, nyt ja vuonna 2011, mestarivalmentajana on toiminut Jukka Jalonen. Jalosen ansioihin kuuluu myös vuoden 2010 olympiapronssi Vancouverissa ja alle 20-vuotiaiden MM-kulta Helsingissä vuonna 2016.Nämä saavutukset tekevät hänestä kaikkien aikojen suomalaisen maajoukkuevalmentajan. Jalonen on menestynyt monesti, mutta osannut ottaa menestyksen rauhallisesti vastaan. Siksi sitä on tullut aina uudestaan.Tuore mestarijoukkue on Jalosen näköinen. Voittoa ei haettu NHL-tähtien yksilötaidoilla vaan joukkuepelillä ja puurtamisella. Jalonen sai parhaan irti niin Kaapo Kakon kaltaisesta kokemattomasta keltanokasta kuin Marko Anttilasta, kovan tien kulkeneesta konkarista. Hän ei voittanut ylivertaisilla yksilöillä, vaan miehillä, jotka pelasivat yhteisestä päämäärästä.Vastustajissa Jalosen joukko saattoi herättää ensin ylenkatsetta ja sitten kauhua. Parempaa lähtökohtaa suomalaisia pelaajia kannustamaan ei ole.ensimmäinen miesten maailmanmestaruus tuli vuonna 1995 ruotsalaisen Curt Lindströmin johdolla. Tuolloin pitkään odotettu saavutus todellakin ravisti kansakuntaa. Sillä oli aivan todellinen vaikutus suuresta lamasta Suomen mielentilaan. 1990-luvun alun vaikeiden vuosien jälkeen saatiin viimein nauttia yhdessä menestyksestä.Sitten kului 16 pitkää vuotta, joina kiekkokansan uskoa taas koeteltiin. Vuoden 2011 mestaruus oli hieno hetki, mutta ei vuoden 1995 sukupolvikokemuksen veroinen.Nyt Jalosen mestaruuksien väli on kahdeksan vuotta. Suomi alkaa oppia voittamaan. Tulevien joukkueiden niskassa on pienempi epäonnistumisen peikko. Ja juuri se on ollut suurimpia kompastuskiviämme.huippumaiden määrä on pieni. Asianharrastajat joskus vähättelevät MM-kisoja, koska kaikki lajin huiput eivät niihin tule. Jalkapallofanit kohottelevat kulmiaan sille, että kisat järjestetään joka vuosi, eikä vain joka neljäs vuosi, mikä nostaa heidän kuningaspelinsä arvokisojen statusta.Suurelle suomalaiselle yleisölle, joka ei hienouksista välitä, juuri jokakeväiset MM-kisat on se tärkeä tapahtuma. Monet jotka talvisin seuraavat lajia toisella silmällä virkistyvät.Keväällä kisoihin herätään, usein petytään ja nyt kolmannen kerran riemuitaan. MM-kisoista puhutaan työpaikoilla ja kouluissa. Niiden seuraaminen yhdistää jo sukupolvia.Kevät 2019 osoittaa taas millainen hyvän olon aihe urheilumenestys voi kansalle olla. Se ei synny typerästä uhosta ja kiihkoilusta, vaan vilpittömästä ilosta Suomen joukkueen saavutuksesta.