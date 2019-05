Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kiinan aarre Huawei vaarassa – mutta Trumpin uho voi silti osua omaan nilkkaan

Yhdysvallat ilmoitti osin lykkäävänsä kiinalaisyhtiö Huaweihin kohdistuvia vientikieltoja vajaalla kolmella kuukaudella. Tarkoitus ei ole muuttaa niiden sisältöä. Lykkäys viittaa siihen, että niitä voidaan käyttää pelimerkkinä maiden välisissä kauppaneuvotteluissa.Yhdysvallat pitää Kiinan kauppatapoja epäreiluina ja uskoo, että Huawein laitteita voidaan käyttää vakoiluun. Tämä on mahdollista, mutta ajoitus liittää tapauksen nyt nimenomaan taloussotaan Kiinan kanssa.Lyhyellä tähtäimellä kiellon voimaantulo satuttaisi Huaweita pahasti. Sen väitetään kuitenkin varastoineen suuren määrän Yhdysvalloista tuotuja komponentteja valmiiksi. Huawei kehittää myös kykyään tehdä niitä itse. Kiinalaiset ovat viime vuosikymmeninä yllättäneet kyvyllään kopioida ja kehittää ulkomaista tekniikkaa. Maasta ei tullut alihankintataloutta niin kuin vielä parikymmentä vuotta sitten kuviteltiin.kuluttajaa eniten koskettava Huawein tuote ovat puhelimet. Yhdysvaltalainen Google aiotaan velvoittaa lopettamaan Android-järjestelmän päivitykset niihin ja sen omien sovellutusten käytön. Myöskin asennukset Google Play -sovelluskaupasta loppuisivat. Ainakin Euroopassa tämä voisi lopettaa Huawein puhelimien myynnin kokonaan.Google tuskin toivoo sitä. Huawei on maailman toisiksi suurin Androidia käyttävien puhelimien valmistaja. Ei ole Googlen etu menettää sitä.On mahdollisuus, että kiinalaiset alkavat kehittää korvaavia järjestelmiä. Tässä he ovat Yhdysvaltoja jäljessä, mutta nopeita oppimaan. Lopulta Google voi kärsiä enemmän kuin Huawei.presidentti Donald Trumpin suoraviivaista politiikkaa selitetään sillä, että on viimeinen tilaisuus iskeä nousevan Kiinan kimppuun. Muutamassa vuosikymmenessä se voi olla maailman suurin ja teknisesti edistynein talous. Taantuva Yhdysvallat seuraisi Kiinaa avuttomana.Kiina ei ole ainoa paikka, jossa Yhdysvaltain aikeita pohditaan. Suurvalta voi tehdä samanlaisia temppuja kaikille, jotka kokee taloutensa ja teknologiansa haastajiksi.Trumpin kaudella Yhdysvallat on huoletta läiskinyt talouspakotteita poliittisista ja tulleja taloudellisista syistä. Varsinkin Irania se painostaa myös sotilaallisesti. Edes Yhdysvaltain eurooppalaiset liittolaiset eivät tunne oloaan turvalliseksi. Trumpin silmissä ne voivat olla haitallisia kilpailijoita maailmankaupassa siinä kuin Kiinakin.Eri puolilla maailmaa viritellään suunnitelmia vastatoimista. Yhdessä ne voivat horjuttaa Yhdysvaltain asetelmaa maailman talouden ekosysteemin huipulla. Juuri se piti turvata. Vahvimmankin kannattaa käyttää voimaa vain viisaasti.