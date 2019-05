Pääkirjoitus: Ylen otettava Euroviisu-flopista oppia – Suomen viisukarsinta ei kaipaa laskelmointia vaan rehellisyyttä

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ylen otettava Euroviisu-flopista oppia – Suomen viisukarsinta ei kaipaa laskelmointia vaan rehel

Tel Avivissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Tällä

Nyt

Israelissa järjestetyistä kisoista odotettiin ennakkoon enemmän kuin lopullisten tulosten kolmanneksi viimeinen sija. Suomen sävellyksen teki Darude, joka oli jo ehtinyt niittää kansainvälistä menestystä kaikissa urheilukisoissa soivalla Sandstorm-hitillään. Nyt Sebastian Rejmanin esittämällä Look Away -kappaleella ei viisujen tosikoitoksessa pitkälle liidetty.Jotain positiivistakin Suomen jumbosijojen taisteluun liittyy: taakse jäi Irlanti, joka sentään on voittanut kisat monesti.Jos se jotain euroviisufania lohduttaa.Tuskinpa.on omaksunut Euroviisuissa linjan, jossa kisoihin lähtevä kappale pyritään ikään kuin räätälöimään kisoja varten. Ylen pyörittämässä Uuden musiikin kilpailussa (UMK) esittäjäksi on viime aikoina haalittu kansainvälisesti tunnettuja esiintyjiä – Saara Aalto tai Darude – ja heille annetaan tehtäväksi säveltää ja muokata Euroviisuihin sopivia kappaleita, joista kansa ja raati äänestävät kisoihin lähtijän. Systeemissä mietitään jo valmiiksi konseptia, jonka uskotaan uppoavan yleisöönn kansainvälisillä parketeilla. Varma tähti ei kuitenkaan aina ole varma menestyjä.Varmaa euroviisua ei ole olemassakaan.Kokenut Darude teki varmaan voitavansa niillä resursseilla, jotka olivat käytettävissä.vuosikymmenellä Suomi on ollut finaalissa neljä kertaa, paras sijoitus on 11. Tanskassa 2014. Euroviisuihin on yritetty joko kansan valitsemilla tai Ylen kutsumilla esittäjillä. Kärjekkäimmät kommentoijat vaativat jo jäämistä pois koko kilpailusta. Kieltämättä viisuhypetys on muuttunut niistä ajoista, kun Viktor Klimenko lauloi Aurinko laskee länteen -kappaleen – tummassa puvussa, rusetti kaulassa 1965. Euroviisut on perinteisesti ollut Yleisradion heiniä. Se on voinut UMK:n kautta kokeilla erilaisia valitsemistapoja. Yle on Darude-flopin jälkeen ollut hiljaa, mutta selvää on, että entisellä tavalla ei voida jatkaa.pitäisi taas kääntyä rohkeasti kansan puoleen ja etsiä hyviä sävellyksiä, esittäjiä ja esityksiä. Kukaan ei varmaan halua karsintatapahtumaksi ruotsalaista, eri kaupungeissa kiertävää massiivista Melodifestivalen-kilpailua. Tangomarkkinat riittää meille.On kuitenkin selvää, että Euroviisu-kappaleita tuskin kannattaa yrittää räätälöidä kisoja varten, vaan lähteä mittelöön rohkeasti omintakeisella, rehellisellä, persoonallisella sävellyksellä, ja luottaa enemmän yllätykseen kuin läpituotettuun, laskelmoituun esitykseen. Toisaalta voi kysyä, onko Yle edes oikea taho järjestämään kotimaan viisukarsintaa?Verovaroin toimiva Yle voisi ostaa palvelun asiansa osaavalta tuotantoyhtiöltä, joita Suomestakin varmasti löytyy.Ehkä tätä kautta löytyisi karsintaan uusia vaihteita ja veronmaksajille saataisiin julkista palvelua; tässä tapauksessa nautintoa ja jännitystä.