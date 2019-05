Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Kauppasota uhkaa pian Eurooppaa, jos Trump kääntää huomionsa Kiinasta Saksaan

Uhka

Trumpin

Kiinan tavoitteet ovat vakaan talouskasvun ylläpitäminen ja maan globaalin valta-aseman kasvattaminen.

Molemmilla