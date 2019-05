Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee lisää töitä eikä aktiivimallia

maahan uusi hallitus Antti Rinteen (sd) ensimmäisellä tai toisella yrittämällä tai jonkun muun johdolla, on seuraavalla hallituksella edessään yksi iso ja vaikea urakka: hallitus joutuu tekemään kaikkensa ja enemmänkin, jos se aikoo jatkaa Juha Sipilän (kesk) hallituskauden odottamattoman vahvaa työllisyyskehitystä.Työllisyysaste kohosi edellisen kauden loppusuoralla hallitusohjelman asettamaan 72 prosentin tavoitteeseen, vaikka kauden alkupuolella moni piti tavoitetta epärealistisena.Tavoite täyttyi ja lievästi ylittyikin, joskaan ei vain hallituksen ansioilla. Tulosta voi tulkita niinkin, että tavoite täyttyi hallituksesta huolimatta.ennen muuta talouskasvun ja kansainvälisen suhdanteen vahvistumisen ansiosta.Toki hallituskauden alkupuolen kiistaprojekti, kilpailukykysopimus, saattoi osaltaan hieman vahvistaa vientiä, mutta vienti olisi kasvanut ilmankin.Sen sijaan viime vuoden alussa toteen pantu työttömien aktiivimalli kuuluu edellisen hallituksen niihin toimiin, joista huolimatta talous on kasvanut ja työllisyyskin kohentunut.Aktiivimallin piti lisätä työvoiman tarjontaa ja alentaa työttömyyttä sekä koitua kansantalouden, julkisen talouden ja työttömienkin yhteiseksi eduksi.Malli näyttää tuottaneen työttömille selvästi enemmän haittaa ja kiusaa kuin uusia työtilaisuuksia.Sen lisäksi, että aktiivimalli on ärsyttänyt ja turhauttanut työttömiä se on heikentänyt monen aktiivisenkin työnhakijan toimeentuloa. Uutta työtä malli näyttää synnyttäneen lähinnä aktivointipalveluita tuottaviin TE-toimistoihin.ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä vaikutustutkimuksesta, jonka väliraportin ministeriö julkisti tiistaina.Enemmistö (yli 60 prosenttia) tutkimukseen haastatelluista TE-toimistojen asiantuntijoista pitää aktiivimallia niin kehnona keinona edistää työllisyyttä, että se pitäisi heidän mielestään lakkauttaa.Työllisyyspalveluiden etulinjassa työttömiä neuvovat asiantuntijat tietävät, mikä aktiivimallissa – ja sen edustamassa työllisyyspolitiikassa – mättää:Aktiivimalli turhauttaa työttömiä, koska sopivaa työtä, koulutusta tai palveluita ei ole tarjolla. Erityisen turhauttavaa on malliin sisältyvä työttömyysturvan heikentyminen, joka kohdistuu samalla tavoin aktiivisesti työtä hakeviin ja passiivisiin työttömiin.Seuraava hallitus voisikin ensi töikseen purkaa aktiivimallin. Työllisyyden kohentamisessa on aivan riittävästi haasteita ilmankin – varsinkin, kun talouden paras kasvukausi näyttää väistyvän.