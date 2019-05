Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Ehdokas­kikkailu EU-vaaleissa etoo ja tiputtaa äänestys­prosenttia

EU-vaaleihin

Räikein

Räikein esimerkki on vasemmistoliitto ja puolueen nykyinen europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Nämä

Eduskunnasta