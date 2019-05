Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hallituspohja selviää ensi viikolla – riitaista sinipunaa pukkaa

pohjan pitäisi olla selvillä ensi keskiviikkona. Oletus voi olla ylioptimistinen. Mutta joka tapauksessa vielä on muutama päivä varaa arvailla, miten homma menee. Spekulointi on vaaratonta touhua tässä vaiheessa, sillä itse asiassa kukaan ei tiedä, mitä kaikkea vielä tapahtuu.Tuskin edes tunnustelija, Sdp:n puheenjohtajaitse.Todettakoon kaikille salaliittoteorioiden ystäville, että suomalaiset poliitikot eivät yleensä ole niin nokkelia kuin amerikkalaisissa elokuvissa, joissa kaikki liikkeet tiedetään etukäteen ja niillä on joku salattu tarkoituskin. Pienessä Suomessa sattumalla on monesti suuri rooli isoissakin poliittisissa prosesseissa, jotka saattavat näyttä loogisilta korkeintaan joskus parinkymmenen vuoden kuluttua poliittisen historian väitöskirjoissa.on hyvä muistaa tilanne neljän vuoden takaa: Kukaan ei tiennyt päivää tai edes paria tuntia ennen lopullista pohjaratkaisua, kelpuuttaako(kesk) hallitukseensa kokoomuksen vai Sdp:n. Sipilän valinta osui kokoomukseen. Päätös oli hänen.Nyt oletus on, että hallitus syntyy sinipunan pohjalle eli Sdp:n ja kokoomuksen varaan. Hallitusneuvotteluiden logiikka on kaiken lisäksi sellainen, että jos hallitusohjelmasta aloitetaan neuvottelut sinipunapohjalla, kokoonpano alkaa toteuttaa itseään päivä päivältä enemmän. Lisäksi taustalla on nyt myös ay-liike. Se sai Sipilästä siinä määrin tarpeekseen, että se ajaa nyt sinipunaa – sillä toiveella, että tupoista karkuun juossut elinkeinoelämän EK:kin saadaan takaisin mukaan.Tilanne on silti kummallinen: Sdp itse asiassa haluaisi punamultaa kepun kanssa, ja kokoomus haluaisi jatkaa porvaripohjalla. Poliittisesti rampa kepu jätti portin auki ja seuraa tilannetta, vaikka osa haluaakin hallitukseen. Asetelma takaa, että tuleva hallitus on riitainen, eikä luottamusta ole.Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden ja Rkp:n pohjalle syntyisi 108 kansanedustajan hallituspohja. Siinäpä se tulevan hallituksen pohja sitten onkin, jos ennustus sallitaan. Vasemmistoliitto ei pääse hallitukseen, se on kokoomuksen ehto. Osa kokoomuslaisista haluaa pitää persut pelilaudalla, mutta kunhan puhuvat.saattaa viime päivien keskustelusta saada sellaisen kuvan, että hallitusta tekevätkin niin sanotut apupuolueet, joista lähtee paljon ääntä.Kuva on vääristynyt, mutta ei täysin. Tästä saadaan kiittää vuoden 2011 kakofonisten hallitusneuvotteluiden vetäjää(kok), joka salli pikkupuolueiden vedättää itseään. Isännästä tuli renki, rengistä isäntä.Antti Rinteellä on nyt sama riesa edessään. Kataisen luottamuksesta vihreät ja vasemmistoliitto kiittivät luikkimalla vaalien alla käpykaartiin. Ennen vanhaan tempuista olisi seurannut muutaman vaalikauden penalty, nyt poliittinen muisti on hiiren luokkaa. Vihreillä taipumus on lisäksi toistuvaa.on ollut Suomessa myös luottamusta kahden päähallituspuolueen puheenjohtajan välillä. Esimerkkejä riittää: 1970-luvulla(kesk) ja(sd); 1990-luvulla(sd) ja(kok); 2003–2007(kesk) ja(sd).Jyrki Kataisen sekasikiöhallituksessa ei ollut alunperinkään mitään luottamusta, loppu oli täyttä sirkusta. Juha Sipilän ”avokonttorihallitus” näytti toimivan aluksi hyvin, mutta jo ensimmäinen syksy paljasti sisäisen epäluulon ja kyräilyn. Kokoomuksen johtajavaihdokset ja persujen hajoaminen sotkivat loputkin.Yhden arvaamattomuuden luo nyt myös uuden eduskunnan kokemattomuus. Kun seniorit ovat poissa, kokemattomat edustajat saattavat tuoda mukanaan kaiken maailman hurlumhei-vaiheita.