Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Paluu politiikan todellisuuteen on raaka – Rinteelle, Haavistolle ja Halla-aholle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Suomalaisen

Vapusta on tullut juhla, jona puolueiden on hyvä esitellä poliittisia utopioitaan. Silloin puhujalle sallitaan puhdasotsainen aatteellisuus, jolle arkena hymähdeltäisiin. Tänä vappuna oli hiukan toisin.Puolueet vastasivat hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin vappuaattoon mennessä. Asemia haetaan, mikä näkyi vappupuheissa.Sdp:n Rinne itse puhui kuin vaalikampanja olisi yhä käynnissä. Hän piti kiinni lupauksestaan lisäsatasesta pieniin eläkkeisiin. Rinne haluaisi palkata tuhat uutta lääkäriä ja hoitajaa hoitotakuuta toteuttamaan.Rinne ei tietenkään voi heti pyörtää pyhimpiä kampanjalupauksia. Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen yritti jo puheessaan vinoillakin ”vappusatasen” kohtalosta.Sdp:n todennäköisimpänä pääkumppanina hallituksessa pidetään kokoomusta. Jotta Rinteen lupaukset osinkin toteutuisivat, demarit joutuvat kovaan kaupankäyntiin talouspolitiikasta.ennen vappua saatiin näyttöä kuinka helppoa on puhua ilmastosta ja kuinka vaikea pitää puheistaan kiinni. Tuli tieto Kemiin suunnitellusta jättimäisestä sellutehtaasta, jonka kannattajaksi Rinne heti ryhtyi.Asia on hankalampi liki varmana hallituspuolueena pidetyille vihreille. Metsän hakkuiden määrään liittyvä asia on heidän politiikkansa ydintä. Vappuna puheenjohtaja Pekka Haavisto otti Kemin esille ja sanoi kaikkien ymmärtävän, että ”uudet työpaikat ovat aina myönteinen asia”. Hän kuitenkin vaati metsäteollisuutta varmistamaan sen, että Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan.Ei vaikuta, että vihreät aikoisivat antaa Kemin tehtaan estää hallitukseen pääsynsä.politiikan realiteetit alkavat selvitä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahollekin. Puolueen pääsy hallitukseen on vaikeaa kuin kamelille neulansilmän läpi meno. Halla-aho purki pettymystään suomalaiseen tapaan tehdä hallituksia yli aaterajojen. Hänestä se ei toteuta äänestäjien tahtoa.Halla-aho ehdotti nykyisenkaltaisten hallitusneuvottelujen tilalle blokkipolitiikkaa, vähemmistöhallituksia tai että 2-3 suurinta puoluetta aina muodostaisi hallituksen.Politiikka ei ole paraatimarssia valtaan kenelläkään. Ideologisesti ajatteleva karsastaa kompromisseja. Suomessa yleisempi ajatustapa on, että politiikka on yhteisten asioiden hoitoa juuri kompromissien kautta.Suomessa se, että hallitukset voidaan koota yli oikeisto-vasemmistorajan hyväksyttiin viimeistään raskaina sotavuosina. Ajattelua on laajennettu ja sen ansiosta perussuomalaisten edellinen versio pääsi hallitukseen vuonna 2015.Ei ole luultavaa, että suomalaisesta mallista oltaisiin tuosta vain luopumassa.