Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Halla-aho pelaa kahta peliä yhtä aikaa – Suuret odotukset voivat päättyä pettymykseen

Perussuomalaisten

Voisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkeä

entinen puheenjohtaja Timo Soini ei omaksi onnettomuudekseen pitänyt Jussi Halla-ahoa kovin kummoisena politiikan pelimiehenä. Mutta nyt Halla-aho pelaa kahta kovaa peliä yhtä aikaa.Vuonna 2011 Soini ei halunnut perussuomalaisia hallitukseen. Vuonna 2015 perussuomalaiset menivät hallitukseen ja seurauksena oli katastrofi Soinille. Kahdessa vuodessa palvotusta johtajasta tuli omien sylkykuppi.Nyt perussuomalaisia ei kosiskella. Sdp:n Antti Rinne tyrmäsi ennen vaaleja menon hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Hän on hyvin ynseä edelleen. Kokoomuksen Petteri Orpo on saattanut hitusen höllentää kantaansa, mutta vaikealta perussuomalaisten hallitukseen pääsy näyttää.ajatella, että tilanne sopisi Halla-aholle. Oppositiossa perussuomalaiset pääsisivät valittamaan kokemaansa vääryyttä, mikä nostaisi kannatusta.Ei täytyisi päättää hallituksessa ihan oikeasti ihan oikeista asioista. Siellä ei pärjätä iskulauseilla. Sen Soini oppi kantapään kautta.Nykyiset perussuomalaiset kansanedustajat ovat entistä jyrkempää joukkoa. Kotimaan politiikassa lopulta varsin kokematon Halla-aho olisi hallituksessa hankaluuksissa heitä kurissa pitäessään.Silti on viitteitä, että hallitukseen pääsy oikeasti kiinnostaa Halla-ahoa. Hän jopa antoi ymmärtää, että tietyin edellytyksin Suomen pakolaiskiintiötä voitaisiin kasvattaa.syy voi olla Suomen ulkopuolella. Halla-aho aikoo jatkaa heinäkuun alkuun asti mepin tehtäväänsä Brysselissä, jotta voi osallistua neuvotteluihin EU-parlamenttiryhmien muodostamisesta eurovaalien jälkeen.Perussuomalaiset ovat mukana hankkeessa nimeltä ”Eurooppalaisten kansalaisten ja kansakuntien allianssi”. Sen isä on Italian Lega-puolueen johtaja, sisäministeri Matteo Salvini. Merkittävistä puoleista mukana ovat ainakin Saksan AfD ja Tanskan kansanpuolue. Idea on koota parlamentin eri ryhmissä vaikuttaneet populistipuolueet yhteen.Salvinin tärkein motiivi voi olla vaikuttaminen EU:n talouskuriin. Sen vuoksi hän on vaikeuksissa anteliaiden vaalilupaustensa toteuttamisessa. Merkittävä uusi europarlamenttiryhmä voisi olla avuksi edes välillisesti. Asiassa olennaiset komissaarit ovat kuitenkin hallitusten valitsemia.Jos Halla-aho olisi Suomessa hallituspuolueen puheenjohtaja, hän voisi ainakin antaa vaikutelman, että pystyy vaikuttamaan hallituksen EU-linjoihin ja valintoihin. Se nostaisi hänen painoarvoaan Brysselin keskusteluissa, joilta Halla-aho tuntuu odottavan suuria.Keskenään erilaisten puolueiden sopu on kuitenkin vaikea saada aikaan. Halla-aho voi vielä pettyä pahasti peleissään.