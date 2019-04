Pääkirjoitus: Pääsiäisen juhlasta Sri Lankassa tuli valtava tragedia – terrori-iskut voivat vielä johtaa vakaviin levottomuuksiin

Pääkirjoitus

Iskut oli suunnattu sekä paikallista kristittyä vähemmistöä että ulkomaalaisia turisteja vastaan.

hiljentyy tiistaina viettämään kansallista surupäivää pääsiäissunnuntain terrori-iskuissa kuolleiden muistoksi. Pommiräjähdykset eri puolilla saarivaltiota veivät noin 300 ihmisen hengen ja haavoittivat ainakin viittäsataa. Uhrien joukossa on paljon lapsia ja useita kymmeniä länsimaiden kansalaisia.Katolisten kirkkojen ja hotellien valitseminen terrori-iskujen kohteiksi juuri pääsiäisenä kertoo tämän järkyttävän verilöylyn suunnittelijoiden kyynisestä laskelmoinnista ja poikkeuksellisesta julmuudesta. Iskut oli suunnattu sekä paikallista kristittyä vähemmistöä että ulkomaalaisia turisteja vastaan. Tekijöiden tarkoitus oli myös iskeä Sri Lankan talouteen lamauttamalla maalle tärkeän matkailuteollisuuden toimintaa.on yhä kesken, mutta varhaisten viranomaistietojen mukaan iskut olisi toteuttanut paikallinen ääriryhmä NTJ yhdessä kansainvälisen verkoston kanssa. Kansainvälinen ulottuvuus on todennäköinen. Näin laajan iskusarjan suunnittelu ja koordinointi sekä pommien rakentaminen vaatii asiantuntemusta ja logistiikkaa – se ei ollut vain pienen viharyhmän työtä.Useat tiedotusvälineet arvelivat, että iskut merkitsisivät jihadistisen terroristijärjestön Isisin paluuta maailmannäyttämölle. Teorian puolesta puhuu se, että Sri Lankasta on lähtenyt vierastaistelijoita Syyriaan. Isisin ”kalifaatin” kukistumisen jälkeen osa heistä on saattanut palata kotimaahansa jatkamaan terroristista toimintaa. Sekä iskujen kohteet että tekotapa viittaavat jihadistisiin motiiveihin: kaikki tappavat pommit olivat itsemurhaiskijöiden räjäyttämiä. Palmusunnuntaina 2017 Isis otti vastuun saman tyyppisistä iskuista kahteen kirkkoon Egyptissä: 49 kuoli.tutkinta ja jälkihoito vaativat Sri Lankan hallitukselta ja viranomaisilta suurta poliittista ja diplomaattista taitoa, jotta tuho ei jatkuisi etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisinä yhteenottoina. Kristittyjen lisäksi maassa on muslimivähemmistö, joka on aiemmin joutunut väkivallan kohteeksi. Levottomuuksia ehkäistäkseen viranomaiset sulkivat Sri Lankan suosituimmat sosiaalisen median alustat iskujen jälkeen. Toimi rajoittaa ilmaisunvapautta mutta todennäköisesti säästää ihmishenkiä.Terrorismi on kansainvälinen syöpä. Etäpesäkkeet puhkeavat siellä, missä niitä vähiten odotetaan ja siellä, missä valppaus herpaantuu. Sri Lankan poliisin kerrotaan saaneen etukäteen varoituksen NTJ:n iskusuunnitelmista, mutta siihen ei reagoitu. Virhe oli kohtalokas.Pääsiäissunnuntain murhenäytelmän pelätään saavan jatkoa, varsinkin jos teoria Isisin osallisuudesta pitää paikkansa. Vaaravyöhykkeellä ovat erityisesti ne Aasian valtiot, joista Isis houkutteli riveihinsä kalifaatin rakentajia – ja samalla tavalla vaarassa ovat myös länsimaat. Isis ei kadonnut kalifaattinsa raunioihin Syyriassa.