Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Berner ja kokoomus koituivat Sipilän kohtaloksi

Päätös on ymmärrettävä ja käytännössä ainoa mahdollinen. Puolue teki sunnuntain eduskuntavaaleissa kautta aikojen huonoimman tuloksensa ja menetti 18 kansanedustajan paikkaa.On hyvin mahdollista, että jos Sipilä ei olisi itse kertonut lähdöstään, muut olisivat sen hänelle ilmoittaneet. Sipilän imagoon päätös sopii hyvin. Hän julisti koko pääministerikautensa, että tulos tai ulos. Vaalituloksella vastaus on ilmiselvästi ulos.Niin Sipilällä kuin keskustalla on itsetutkiskelun paikka. Sipilän pääministerikaudella yllettiin 72 prosentin työllisyysasteeseen, jota moni piti vielä vaalikauden alussa mahdottomana tavoitteena. Kansa ei vaaliuurnilla kiittänyt. Keskustalaiset sanovat usein, että hallituksessa kokoomuksen kanssa heille käy aina kalpaten. Niin nytkin. Kokoomus ei kärsinyt hallitusvastuusta, vaan sai yhden lisäpaikan eduskuntaan.Keskusta asetti kovia odotuksia uuteen puheenjohtajaansa kesän 2012 puoluekokouksessa. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa Sipilä oli koko maan äänikuningas ja keskusta maan suurin puolue.Oikeistopuolueet ja yritysmaailma olivat innoissaan. Nyt maata johtaa yritysjohtaja, joka on tottunut ratkomaan asioita. Vaikka moni vähän naureskelikin Sipilän prosessikaavioille, oli paljon heitä, jotka uskoivat, että nyt alkaa tapahtua.Jälkikäteen katsottuna Sipilä oli liiankin yritysjohtaja. Häneltä puuttui ymmärrystä siitä, miten hitaita politiikan prosessit ovat. Ay-liikkeen kanssa välit kiristyivät äärimmilleen. Etelärannan työnantajalinnakkeessa huokailtiin, että olisi kysynyt meiltä – osasta Sipilän työmarkkinoihin liittyvistä esityksiä tiesi varmasti, että ne eivät mene läpi.Puolueen sisäpiirille kova paikka oli Anne Bernerin valinta liikenne- ja viestintäministeriksi. Moni pitkän linjan keskustapoliitikko jäi ilman ministerinpaikkaa, mutta Berner runnoi läpi uudistuksia Sipilän siunauksella. Kenttäväki raivostui taksiuudistuksesta, joka ei totisesti parantanut taksin saantia maaseudulla. Lopulta Berner valittiin ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen. Se oli monelle liikaa.Oulun seudulla, Sipilän kotikulmilla, suututti hänen lupauksensa antaa asuntonsa pakolaisille vuoden 2015 kiivaimpien maahanmuuttoviikkojen aikaan.Sipilä kirjoitti eroa selittävässä blogissaan, että puolueiden puheenjohtajat ja varsinkin pääministeri kuluvat nopeasti puolueensa keulakuvina. Näin varmasti on. Sipilä teki oikean ratkaisun. Uusi puheenjohtaja on näkyvä merkki uudesta alusta. Se taas voi avata puolueelle uusia mahdollisuuksia jopa hallitukseen.