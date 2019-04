Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Putin sanoi pahaenteiset sanat – ”Ettei Arktiksesta tulisi Krimiä”

Pietarin talousfoorumin teemana oli ”Arktis – dialogin alue”.Tämä toteutuikin yllättävällä tavalla, kun presidentit Sauli Niinistö ja Vladimir Putin ajautuivat kipakkaan julkiseen sanailuun Venäjän vastaisista pakotteista.Niinistö ei itse aloittanut pakotekeskustelua, mutta hän oli foorumin pohjoismaisista puhujista se, joka uskalsi muistuttaa Putinia suorasanaisimmin pakotteiden syistä.– Pakotteet on asetettu Venäjän oman käyttäytymisen vuoksi. Niin kauan kuin pakotteiden syyt eivät poistu, ne jäävät voimaan, Niinistö sanoi.Huomautus osui Putinia selvästi arkaan paikkaan. Hän ryhtyi pitämään luentoa siitä, kuinka Krimistä on tehty vain tekosyy Venäjän vastaiselle taloudelliselle painostukselle.Ennen vuodatuksensa aloittamista Putin myös näpäytti Niinistölle, että foorumiinhan oli tultu puhumaan Arktiksesta.– Krimhän ei minun ymmärtääkseni kuulu arktiseen alueeseen, Putin leukaili.Hieman ärsytettynä kokeneetkin valtiomiehet saattavat paljastaa paljon sellaista, mitä he eivät muuten tulisi sanoneeksi. Putinilta kuultiinkin seuraavaksi kryptinen vihjaus tulevaisuuden uhkakuvista, joista korviin jäi soimaan yksi kohta:– Mehän emme suinkaan haluaisi, että Arktiksesta tulisi jonkinlainen Krim.Putin tarkoitti vertauksellaan ilmeisesti lähinnä Arktiksen lämpenemistä niin, että sinne tulisi nykyisen Krimin kaltainen ilmasto.Vertaus antaa kuitenkin mahdollisuuden muihinkin tulkintoihin. Kun Putin puhui samassa yhteydessä ”rikollisesta tekemättömyydestä” ja Arktiksen taloudellisesta haltuunotosta sekä tähän kaikkeen liittyvistä riskeistä, hän korosti ”suurimpien riskien” liittyvän juuri ekologiaan.Muita riskejä Putin ei katsonut tarpeelliseksi mainita, mutta ne tulivat ikävästi esille muissa puheissa.Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti esimerkiksi pitkät puheet siitä, kuinka Venäjä yrittää saada Pohjoisnavan ympärysvaltioiden kanssa sovittua Venäjän oikeuksista Arktiksen talousvyöhykkeisiin.Venäjä on esittänyt YK:n alaiselle Mannerjalustatoimikunnalle vaatimuksen laajoista alueista, jotka Venäjä katsoo kuuluvan itselleen. Ainakin Kanadalla ja Tanskalla on tähän eriävät mielipiteensä. Taustalla on halu päästä kiinni jään alta paljastuviin öljy- ja kaasuvaroihin.Kun samaan skenaarioon yhdistää Venäjän suunnittelemat valtavat arktiset investoinnit ja arktisten sotilastukikohtien kasvattamisen, Putinin ja Lavrovin vihjailut saavat aivan uuden sävyn.Toisin sanoen. Venäjän mielestä Arktiksella muhii siis samanlainen ratkaisematon geopoliittinen ongelma kuin aikanaan oli Krimillä, jonka omistusoikeutta ei ratkaistu Venäjän mielestä tyydyttävällä tavalla Neuvostoliiton hajotessa.Kun sopiva tilaisuus sitten tarjoutui, Venäjä anasti Krimin Ukrainalta erikoisjoukkojensa avulla.Jonain päivänä tällainen tilaisuus saattaa tarjoutua Venäjälle Arktiksella, mikäli muu maailma ei ymmärrä pitää varaansa paremmin.