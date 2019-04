Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Suomen eurolinja jäänyt epäselväksi

uomesta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ensi heinäkuun alussa. Vaalikeskustelujen perusteella ei luulisi.Sitä ennen käydään ensin Suomen eduskuntavaalit ja vain muutamaa viikkoa myöhemmin vielä EU-parlamentin vaalit. Ja sitä ennen ehkä selviää, miten ja milloin Britannia eroaa EU:sta – vai eroaako sittenkään.Poliittinen ympäristö voi toisin sanoen muuttua melkoisesti ennen kuin Suomen puheenjohtajakausi alkaa.alkaa siitä riippumatta, onko maassa uusi hallitus vai ei. Ellei ole, puheenjohtajuus alkaa toimitusministeristön voimin.Joka tapauksessa tiedossa on joukko isoja – ja riitaisia – EU-kysymyksiä.Ties minkälaisten Brexit-käänteiden lisäksi edessä on melkoisen eripuraista kädenvääntöä EU:n rahoituskehyksestä.Nykyinen rahoituskehys kattaa vielä ensi vuoden, mutta vuosien 2021–2027 kehyksen valmistelu on yksi eurovaalien jälkeen valmisteltavista suurista urakoista.Jos Britannia lopulta eroaa, on rahoituskehyksestä odotettavissa tavallistakin kovempia kiistoja. Tuttu kiistely kehyksen koosta sekä maksu- ja jako-osuuksista muuttuu tavallista vaikeammaksi, jos Britannia eroaa ja jää pois jakamasta maksutaakkaa.Uusi mutta ainakin yhtä herkästi riitainen budjettikysymys koskee vain euromaiden tarpeisiin perustettavaa erillistä euroalueen budjettia.talousministerit ovat jo useita kertoja keskustelleet rahaliiton omasta budjetista pääsemättä kovinkaan selkeään yksimielisyyteen sen koosta, käyttötarkoituksista tai edes sen tarpeellisuudesta.Ranska ja EU-komissio ovat ajaneet euroalueelle suhteellisen kookasta omaa budjettia, jonka ne perustaisivat EU:n yleisen rahoituskehyksen rinnalle esimerkiksi euromaita kohtaavien suhdannevaihteluiden tasaamiseen.Saksallekin käy jonkinlainen euroalueelle korvamerkittävä budjetti mutta EU:n budjetin pienenä osana eikä sen lisäksi. Toistaiseksi Saksa on myös torjunut ajatukset tulonsiirroiksi tulkittavista suhdannetasauksista.Hollanti on edustanut jyrkintä vastahankaa ja ilmoittanut vaikka jäävänsä pois euroalueen budjettihankkeesta, jos se katsoo ehdot liian löperöiksi. Hollannin jyrkän torjuvasta kannasta kertoi talouslehti Financial Times maanantaina.Suurissa eurolinjauksissa Suomi on perinteisesti asemoitunut pidättyväisen Saksan tuntumaan, mutta viime aikoina Suomi on yhä useammin esiintynyt Saksaakin vanhoillisemman Hollannin rinnalla niin sanotun Uuden Hansaryhmän riveissä.Mutta mikä lienee Suomen seuraavan hallituksen ja EU-puheenjohtajan eurolinja, sitä ei voi kuin arvailla. Vaalikeskusteluista se ei ole hevin selvinnyt.